Laura Bozzo sigue hospitalizada y en estado delicado: ¿Qué es lo último que se sabe de su salud? (Cuartoscuro)

Desde el pasado mes de octubre, la presentadora de televisión Laura Bozzo ha enfrentado severas complicaciones de salud tras ser ingresada de urgencia por problemas estomacales.

A pesar de llevar semanas bajo observación médica, su estado requiere aún de un seguimiento constante debido a una recaída respiratoria.

¿Cuál es el estado de salud actual de Laura Bozzo?

Durante la emisión del programa matutino Hoy, la conductora Andrea Escalona confirmó que una persona cercana acudió a visitar a Bozzo al Hospital General de México.

En el reporte se precisó que la presentadora continúa internada tras los problemas estomacales iniciales, los cuales se complicaron con un cuadro pulmonar que afectó seriamente su organismo.

Esta situación obligó al cuerpo médico a asistirla nuevamente con un respirador artificial.

Hasta el momento no existe un informe oficial sobre una eventual alta médica, por lo que se desconoce el tiempo que permanecerá bajo supervisión o con el apoyo de la asistencia respiratoria.

¿Qué originó la hospitalización de Laura Bozzo?

La comunicadora de origen peruano atravesó por un cuadro clínico sumamente delicado al ser internada de emergencia a causa de una perforación de úlcera duodenal.

La complicación derivó en choque séptico y neumonía, requiriendo intubación en la unidad de terapia intensiva.

Ante el deterioro en su salud, Bozzo fue trasladada de urgencia desde Acapulco a la Ciudad de México para recibir atención de alta especialidad.

Aunque registró mejorías que permitieron extubarla y pasar a un área intermedia, las secuelas pulmonares la mantienen bajo constante vigilancia.