Buen Fin 2026: ¿Qué ofertas tendrá Amazon en esta temporada de precios especiales?

Estas son las ofertas de Amazon México en el Buen Fin 2026 La Crónica

El Buen Fin 2026 está a punto de comenzar y Amazon México se sumará a la temporada de descuentos con promociones en celulares, pantallas, videojuegos, computadoras y artículos para el hogar. La plataforma anunció rebajas de hasta 70% en productos seleccionados y opciones de financiamiento de hasta 24 meses sin intereses, una alternativa para quienes buscan adelantar compras de Navidad o renovar algún dispositivo.

La campaña oficial se realizará del 13 al 17 de noviembre, días en los que los consumidores podrán encontrar ofertas en diferentes departamentos de la tienda en línea, desde tecnología y entretenimiento hasta belleza, moda y electrodomésticos.

Cuándo empieza el Buen Fin 2026 en Amazon México?

El Buen Fin 2026 en Amazon México se llevará a cabo del viernes 13 al martes 17 de noviembre. Durante este periodo estarán disponibles promociones en miles de artículos.

Entre los beneficios anunciados destacan descuentos de hasta 70%, meses sin intereses en artículos participantes y promociones adicionales de determinadas marcas.

Celulares y computadoras: algunas ofertas destacadas

La tecnología es una de las categorías que concentra buena parte de las compras durante El Buen Fin. Amazon México presenta descuentos en smartphones, laptops, tabletas y accesorios.

Entre los productos destacados se encuentran:

Samsung Galaxy S26 Ultra: $20,498 pesos, con descuento anunciado de 46%.

Xiaomi 17T de 12 GB de RAM y 512 GB: $11,999 pesos.

Xiaomi 17 Ultra de 16 GB de RAM y 512 GB: $26,999 pesos.

Laptop HP 15-fd1555la: $11,999 pesos, con descuento anunciado de 47%.

Laptop ASUS TUF Gaming A16: $24,999 pesos.

Samsung Tab S10 Lite: $5,010 pesos.

Kindle de 16 GB: $2,399 pesos.

Pantallas y televisores con descuentos durante El Buen Fin

Quienes buscan renovar su televisión también pueden encontrar alternativas en Amazon México. Algunas de las opciones anunciadas incluyen:

Hisense QD6S: $5,399 pesos.

TCL Smart TV de 65 pulgadas 65Q5K: $6,299 pesos.

Samsung Smart TV de 50 pulgadas Mini LED: $5,499 pesos.

Samsung Smart TV de 70 pulgadas Crystal UHD: $9,599 pesos.

Acer Smart TV de 43 pulgadas: $3,779 pesos.

Nintendo Switch 2 y PlayStation 5: ofertas en videojuegos

Los videojuegos y las consolas también aparecen entre las categorías destacadas del Buen Fin 2026.

Amazon México incluye alternativas como Nintendo Switch 2 desde $9,899 pesos, paquetes de Nintendo Switch 2 con juegos desde $12,990 pesos y PlayStation 5 en paquete desde $11,870 pesos.

También se encuentran productos para complementar la experiencia de juego, como audífonos, volantes y títulos para diferentes plataformas.

¿Qué otras promociones hay en Amazon México?

Además de celulares, pantallas y videojuegos, la plataforma contempla ofertas en productos de belleza, perfumes, artículos de cocina, aspiradoras, colchones y accesorios.

Entre los descuentos anunciados se encuentran productos de marcas como BOSE, OPPO, UGREEN, Garmin, Shark, Ninja, Dreame, Oster y Luuna.

El Buen Fin 2026 representa una oportunidad para adquirir productos que ya estaban contemplados en el presupuesto, siempre que se comparen precios y se eviten compras impulsivas.