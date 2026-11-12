Parkour para adultos mayores: la disciplina que busca prevenir caídas y recuperar la movilidad

Parkour

El parkour suele asociarse con jóvenes que saltan entre muros, escaleras y barandales urbanos. Sin embargo, en Singapur esta disciplina está encontrando nuevos practicantes: adultos mayores que buscan mejorar su movilidad, fortalecer sus músculos y aprender a reaccionar ante una caída.

Lejos de las acrobacias y los saltos extremos, las clases están diseñadas para desarrollar habilidades que pueden resultar fundamentales en la vida cotidiana, como mantener el equilibrio, superar pequeños obstáculos y aprender a caer y levantarse de manera segura.

La iniciativa fue creada en noviembre de 2017 por Tan Shie Boon, fundador de Movement Singapore, quien comenzó a adaptar los ejercicios después de que una mujer de 64 años le preguntara si esta disciplina podía ayudarla a mejorar su estabilidad. La participante tenía miedo de caminar sin apoyarse en un carrito, pero después de comenzar a entrenar consiguió desplazarse con mayor independencia.

Desde entonces, el programa ha reunido a personas de entre 50 y 70 años interesadas en conservar su fuerza y autonomía mediante el movimiento.

¿El parkour puede ayudar a prevenir caídas?

El equilibrio es una de las capacidades físicas que pueden deteriorarse con el envejecimiento. La disminución de la fuerza muscular, la coordinación y la capacidad de reacción puede dificultar actividades cotidianas como subir escaleras, caminar sobre superficies irregulares o esquivar obstáculos.

En este contexto, el parkour adaptado permite trabajar distintas habilidades físicas mediante movimientos controlados. Los participantes practican saltos pequeños, desplazamientos, ascensos y descensos de obstáculos, además de ejercicios para recuperar la estabilidad cuando pierden el equilibrio.

De acuerdo con Sean Soe, profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Singapur, esta práctica favorece la agilidad, el equilibrio dinámico, la coordinación y la confianza para afrontar posibles caídas. El miedo a caer puede provocar que algunas personas mayores reduzcan sus actividades físicas y desplazamientos , y con el tiempo, esa disminución del movimiento puede contribuir a una mayor pérdida de fuerza y autonomía.

Por ello, aprender a reconocer los movimientos del cuerpo y reaccionar ante situaciones inesperadas puede ayudar a mejorar la seguridad durante las actividades cotidianas.

Entrenamiento adaptado

Las clases de Movement Singapore se realizan al aire libre, en grupos de entre cuatro y 12 participantes, y tienen una duración aproximada de 90 minutos. Los ejercicios se ajustan a las capacidades y condiciones físicas de cada persona, por lo que no se busca alcanzar grandes alturas ni realizar movimientos acrobáticos.

Los beneficios también se reflejan en las experiencias de sus participantes. Sarah Wang, una exmaestra de 61 años, y Lin Yingying, de 66, han señalado mejoras en su fuerza y movilidad. Otra participante, Betty Boon, de 69 años, contó que después de tres años de entrenamiento logró subir su propio equipaje por las escaleras de estaciones ferroviarias en Japón, sin depender de la ayuda de sus familiares.

No obstante, el parkour no está exento de riesgos. Los especialistas advierten que las personas con osteoporosis o baja densidad ósea tienen mayor probabilidad de sufrir fracturas ante una caída. Asimismo, los ejercicios de alta intensidad pueden representar una exigencia para el sistema cardiovascular.

Por esta razón, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de comenzar y adaptar la actividad a las condiciones físicas individuales.

Más que convertir a los adultos mayores en atletas de alto rendimiento, esta iniciativa busca demostrar que el movimiento puede ser una herramienta para conservar la independencia. El envejecimiento no necesariamente implica renunciar a nuevos desafíos físicos: con entrenamiento adecuado, supervisión y ejercicios progresivos, es posible seguir desarrollando habilidades que faciliten la vida cotidiana.