Sorteo El Buen Fin Qué compras sí participan por los premios del SAT (Pexels)

El Buen Fin 2026 ha llegado y las personas se están preparando para realizar sus compras de fin de año con todas las ofertas y promociones que han ofrecido los comercios para esta edición. Para este año, El Buen Fin se llevará a cabo durante cinco días, del viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre de 2026.

Además de disfrutar de los descuentos durante estos días, los consumidores podrán participar en el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este sorteo tiene el objetivo de fomentar la formalidad de los comercios, así como incentivar el uso de medios de pago electrónicos y el fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Qué compras sí participan en el Sorteo Buen Fin 2026?

De acuerdo a lo publicado por el portal del SAT, todas las compras mínimas de $250 pesos pagadas con una tarjeta de crédito o débito emitidas por una institución bancaria participante estarán participando en el Sorteo Buen Fin 2026.

Cable aclarar que dichas compras tendrán que haber sido hechas en alguno de los comercios registrados en el programa del Buen Fin. Para saber qué negocios estarán participando en esta edición, solo hay que consultar la página oficial del Buen Fin.

¿Cómo participar en el sorteo del SAT?

Por otro lado, el SAT ha informado que todas las compras mínimas de $250 pesos hechas con medios de pago electrónicos y los comercios que se hayan registrado en El Buen Fin 2026 podrán participar en el sorteo con más de 300 mil premios y cuya bolsa total es de 500 millones de pesos.

Aquellos que realicen compras del 13 al 17 de noviembre estarán participando en el sorteo automáticamente, es decir, sin la necesidad de registrarse. Solo deben cumplir los siguientes requisitos:

Realizar compras en los comercios registrados.

Pagar con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante.

Realizar compras de $250 pesos o más.

¿Cuándo será el sorteo del SAT por El Buen Fin?

Estas son las fechas oficiales que se deben considerar para el Sorteo Buen Fin 2026: