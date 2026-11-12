Jueves 2x1 Ticketmaster HOY 12 de noviembre: lista completa de conciertos y eventos con promoción

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 12 de nooviembre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.
La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.
Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 12 de noviembre
Conciertos
- Alex Fernández – Teatro Metropólitan
- Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Andrés Calamaro – Pepsi Center
- El Kanka – Teatro Metropólitan
- Carlos Cuevas – Lunario del Auditorio Nacional
- Siddhartha – Auditorio Banamex
- Daniele di Bonaventura – Auditorio Telmex
- Arde Bogotá – Teatro Metropólitan
- Aterciopelados – Teatro Metropólitan
- Caloncho – Auditorio Nacional
- ZZ Top – Auditorio Banamex
- Julio Ponze – Foro Red Access
- Aranza – Foro Stelaris Fiesta Americana
- BB Trickz – Pepsi Center
- Carlos Macías – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Collage – Foro Red Access
- Congreso Mundial del Mariachi – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y El Cantoral
- Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Cumbia Ciudad – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- David Bisbal – Auditorio Nacional, Auditorio Telmex y Auditorio Banamex
- DLD – La Maraka
- Earth, Wind & Fire Experience – Pepsi Center
- Elefante – Auditorio Nacional
- Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Eslabon Armado – Teatro Diana
- Estela Núñez – Lunario del Auditorio Nacional
- Estela Núñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan
- Fernando Delgadillo – Teatro Diana
- Foreigner – Auditorio Nacional
- Francisca Valenzuela – Foro Puebla
- Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Helado Negro – Lunario del Auditorio Nacional
- Hwang In Youp – Escenario GNP Seguros
- I Love Dance – Estadio Alfredo Harp Helú y Auditorio Banamex
- Intocable – Estadio Borregos
- Jeanette, Gira 50 Aniversario – Teatro Diana
- Jerry Rivera – Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional
- José María – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Joy – Auditorio Nacional
- Julio Preciado – Auditorio Nacional
- Justin Quiles – Auditorio Telmex
- Kakkmaddafakka – Foro Corona Monterrey
- Kalimba – La Maraka
- Kapo – Auditorio Telmex y Auditorio Banamex
- Kevin Kaarl – Auditorio Banamex
- La Bruja de Texcoco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros
- La Caravana del Rock and Roll – Auditorio Nacional
- La Gusana Ciega – Escenario GNP Seguros
- Leire Martínez – Escenario GNP Seguros
- Leyendas de la Cumbia – Auditorio Nacional
- Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Liana Flores – Lunario del Auditorio Nacional
- Lila Downs – Auditorio Nacional
- Lo mejor del Rock en Español – Teatro Metropólitan
- Los Ángeles Negros – Teatro Diana
- Los Cafres – Auditorio Nacional
- Los De Aguilera – La Maraka
- Los Panchos – La Maraka
- Los Pericos – Teatro Estudio Cavaret
- Los Terrícolas – La Maraka
- LP – Auditorio Telmex y Escenario GNP Seguros
- Majo Aguilar – Auditorio Nacional
- María José – Auditorio Banamex
- María León – Teatro Metropólitan
- Michael Jackson Thriller Party – Lunario del Auditorio Nacional
- Miguel Inzunza – El Cantoral
- Napoleón – Auditorio Nacional
- Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac
- Nicho Hinojosa – La Maraka y Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Nuestros Boleros de Cantina – El Cantoral
- Pedro Fernández – Auditorio Telmex
- Pim Pau – El Cantoral
- Porter – Teatro Diana
- Puma Blue – Teatro Metropólitan
- RaiNao – Lunario del Auditorio Nacional
- Ricardo Montaner – Auditorio Telmex
- Rubio – Auditorio BB
- Ruido Ibérico – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes
- Serbia – Teatro Metropólitan
- Sin Fronteras – El Cantoral
- The Big Band Experience – La Maraka
- Tony Vega – La Maraka
- Trágico Ballet “25 Aniversario” – La Maraka
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access
- Trueno – Auditorio Telmex
- Un Aplauso para el Amor – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Urbano Fest – Pepsi Center
- Alex Fernández – Teatro Metropólitan
- Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Andrés Calamaro – Pepsi Center
- El Kanka – Teatro Metropólitan
- Carlos Cuevas – Lunario del Auditorio Nacional
- Siddhartha – Auditorio Banamex
- Daniele di Bonaventura – Auditorio Telmex
- Arde Bogotá – Teatro Metropólitan
- Aterciopelados – Teatro Metropólitan
- Caloncho – Auditorio Nacional
- ZZ Top – Auditorio Banamex
- Julio Ponze – Foro Red Access
- Aranza – Foro Stelaris Fiesta Americana
- BB Trickz – Pepsi Center
- Carlos Macías – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Collage – Foro Red Access
- Congreso Mundial del Mariachi – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y El Cantoral
- Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Cumbia Ciudad – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- David Bisbal – Auditorio Nacional, Auditorio Telmex y Auditorio Banamex
- DLD – La Maraka
- Earth, Wind & Fire Experience – Pepsi Center
- Elefante – Auditorio Nacional
- Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Eslabon Armado – Teatro Diana
- Estela Núñez – Lunario del Auditorio Nacional
- Estela Núñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan
- Fernando Delgadillo – Teatro Diana
- Foreigner – Auditorio Nacional
- Francisca Valenzuela – Foro Puebla
- Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- Helado Negro – Lunario del Auditorio Nacional
- Hwang In Youp – Escenario GNP Seguros
- I Love Dance – Estadio Alfredo Harp Helú y Auditorio Banamex
- Intocable – Estadio Borregos
- Jeanette, Gira 50 Aniversario – Teatro Diana
- Jerry Rivera – Auditorio Nacional
- Jorge Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional
- José María – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Joy – Auditorio Nacional
- Julio Preciado – Auditorio Nacional
- Justin Quiles – Auditorio Telmex
- Kakkmaddafakka – Foro Corona Monterrey
- Kalimba – La Maraka
- Kapo – Auditorio Telmex y Auditorio Banamex
- Kevin Kaarl – Auditorio Banamex
- La Bruja de Texcoco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
- La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros
- La Caravana del Rock and Roll – Auditorio Nacional
- La Gusana Ciega – Escenario GNP Seguros
- Leire Martínez – Escenario GNP Seguros
- Leyendas de la Cumbia – Auditorio Nacional
- Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Liana Flores – Lunario del Auditorio Nacional
- Lila Downs – Auditorio Nacional
- Lo mejor del Rock en Español – Teatro Metropólitan
- Los Ángeles Negros – Teatro Diana
- Los Cafres – Auditorio Nacional
- Los De Aguilera – La Maraka
- Los Panchos – La Maraka
- Los Pericos – Teatro Estudio Cavaret
- Los Terrícolas – La Maraka
- LP – Auditorio Telmex y Escenario GNP Seguros
- Majo Aguilar – Auditorio Nacional
- María José – Auditorio Banamex
- María León – Teatro Metropólitan
- Michael Jackson Thriller Party – Lunario del Auditorio Nacional
- Miguel Inzunza – El Cantoral
- Napoleón – Auditorio Nacional
- Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac
- Nicho Hinojosa – La Maraka y Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Nuestros Boleros de Cantina – El Cantoral
- Pedro Fernández – Auditorio Telmex
- Pim Pau – El Cantoral
- Porter – Teatro Diana
- Puma Blue – Teatro Metropólitan
- RaiNao – Lunario del Auditorio Nacional
- Ricardo Montaner – Auditorio Telmex
- Rubio – Auditorio BB
- Ruido Ibérico – Pabellón del Palacio de los Deportes
- Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes
- Serbia – Teatro Metropólitan
- Sin Fronteras – El Cantoral
- The Big Band Experience – La Maraka
- Tony Vega – La Maraka
- Trágico Ballet “25 Aniversario” – La Maraka
- Trendline Utopía Tour – Foro Red Access
- Trueno – Auditorio Telmex
- Un Aplauso para el Amor – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma
- Urbano Fest – Pepsi Center