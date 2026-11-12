Por eso no puedes revisar tu correo: Microsoft sufre caída y afecta Outlook, Copilot y otros servicios

Caída de Microsoft La empresa investiga una falla que afecta el acceso a Outlook, Microsoft 365 y Copilot, mientras miles de usuarios reportan problemas para utilizar los servicios. (Especial y Downdetector)

Miles de usuarios reportaron este jueves problemas para acceder a Outlook, Microsoft 365, Copilot y otros servicios de Microsoft, una interrupción que también quedó reflejada en la plataforma Downdetector, donde los reportes aumentaron de forma considerable durante la tarde.

De acuerdo con Microsoft, la empresa investiga una falla que afecta el acceso a buzones de Exchange Online y otros servicios relacionados. La compañía explicó que detectó una carga elevada en parte de su infraestructura, lo que ha provocado errores de conectividad para algunos usuarios.

Entre las afectaciones reportadas por los usuarios se encuentran la imposibilidad de enviar o recibir correos electrónicos, abrir la bandeja de entrada de Outlook y utilizar herramientas como Copilot, además de incidencias en Microsoft 365 y, en algunos casos, Microsoft Teams, según la agencia Reuters.

Caída de Microsoft Downdetector reportó fallas en los servicios en línea de la firma tecnológica. (Downdetector)

Microsoft trabaja para restablecer Outlook y Microsoft 365

La empresa informó que comenzó a redistribuir el tráfico entre su infraestructura y a reiniciar servidores afectados con el objetivo de reducir el impacto del incidente.

📲 Después de que usuarios registraran incidencias en los servicios de Microsoft como Outlook, Microsoft 365, Microsoft Store, Copilot y Teams, la empresa señaló que se encuentra trabajando para resolver la situación. 🛜 Según lo indicado por la empresa, los incidentes podrían estar relacionados con “errores de conexión”. 📸 | Cuartoscuro #Microsoft #Outlook #Teams — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 12, 2026

Hasta el momento, no ha informado cuánto tiempo tardará el restablecimiento total de los servicios.