Números ganadores del Chispazo de las Tres 12373 Resultados del sorteo hoy sábado 14 de noviembre (Pexels)

El Chispazo es uno de los sorteos más sencillos de ganar y este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo el Chispazo de las Tres 12373, por lo que aquí te contamos cuál es la combinación ganadora de hoy. En este sorteo no hay una bolsa mínima garantizada debido a que su premiación depende de las ventas que se acumulen en cada sorteo.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo de las Tres 12373?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres de este sábado 14 de noviembre es:

12-13-19-25-27

Chispazo de las Tres 12373 (Lotería Nacional)

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cómo participar y llenar el boleto del Chispazo?

Para participar en Chispazo solo se necesita comprar un volante con los agentes autorizados; cada jugador solo puede participar hasta cinco veces, por lo que es necesario marcar “Nulo” en las casillas que no se utilicen. Además, hay dos formas para llenar el boleto del Chispazo, dependiendo de cómo cada participante desee jugar.

Eligiendo los primeros números: Cada jugador decide con qué números llenará su boleto, ya sea que crea en la suerte o en sus combinaciones que nunca le fallan.

Cada jugador decide con qué números llenará su boleto, ya sea que crea en la suerte o en sus combinaciones que nunca le fallan. Chispático: Esta opción es para aquellos que confían en el azar y en la suerte, ya que aquí el sistema es quien escoge una combinación con la que podrías ganar.

¿Dónde anuncian a los ganadores del Chispazo y qué hacer para reclamar el premio?

Los ganadores del Chispazo de las Tres son anunciados a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como sus redes sociales, su página web y su canal de YouTube, donde transmiten el sorteo en vivo. Además, los participantes también pueden consultar las combinaciones ganadoras con los agentes autorizados.

Es necesario mencionar que los ganadores solo cuentan con un período de 60 días naturales para cobrar el premio y hay que llevar los comprobantes físicos o digitales a las oficinas centrales de la Lotería Nacional, cuya ubicación es Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.

También pueden reclamar su premio en agencias de venta directa o expendios, mientras que el monto no sobrepase los $9,999.99 pesos brutos.