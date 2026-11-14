Números ganadores del Chispazo Clásico 12374 Resultados del sorteo hoy sábado 14 de noviembre (Pexels)

Este sábado 14 de noviembre se han dado a conocer los ganadores del Chispazo Clásico 12374, por lo que aquí te contamos cuál fue la combinación ganadora de este día, además de otros detalles del sorteo.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12374?

La combinación ganadora del Chispazo Clásico de este sábado 14 de noviembre es:

XX-XX-XX-XX-XX

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cuáles son los niveles de premiación?

El Chispazo Clásico no tiene una bolsa mínima garantizada, debido a que su premiación depende de las ventas que se acumulen en cada sorteo. Para la premiación hay cuatro categorías:

Primer lugar: Debe tener 5 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 5 aciertos y el monto es variable. Segundo lugar: Debe tener 4 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 4 aciertos y el monto es variable. Tercer lugar: Debe tener 3 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 3 aciertos y el monto es variable. Cuarto lugar: Debe tener 2 aciertos y el monto es de $10 pesos.

¿Dónde anuncian a los ganadores del Chispazo y qué hacer para reclamar el premio?

Los ganadores del Chispazo Clásico se anuncian a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como en su página web y en sus redes sociales. De resultar ganador, también puedes solicitar a un agente autorizado que compruebe tu boleto.

Los ganadores cuentan con 60 días naturales desde el día posterior al sorteo para reclamar su premio. Por otro lado, los ganadores tendrán que acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920.

A su vez, es necesario mencionar que para cobrar el premio es obligatorio presentar el boleto o la constancia de participación digital.