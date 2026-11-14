Pokémon GO tendrá experiencia inmersiva GRATIS en CDMX: fechas, horarios y cómo registrarte

¿Te imaginas entrar a un Gimnasio Pokémon y sentirte parte de este universo? Los Entrenadores de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de vivir una experiencia inspirada en el popular videojuego Pokémon GO, que llegará a Aztlán Parque Urbano con proyecciones inmersivas, recuerdos de una década de aventuras y algunos regalos para los asistentes.

La actividad se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, como parte de las celebraciones por el décimo aniversario del juego. La entrada será gratuita, aunque tendrá cupo limitado y se dará prioridad a las personas que realicen un registro previo.

La propuesta llega después del éxito del Área Silvestre de Pokémon GO: Ciudad de México, que se llevó a cabo del 6 al 8 de noviembre y agotó sus 24 mil entradas.

¿Cómo será la experiencia de Pokémon GO en Aztlán?

El público podrá recorrer un espacio audiovisual con proyecciones envolventes de 360 grados, diseñado para recrear la sensación de encontrarse dentro de un Gimnasio Pokémon.

La experiencia busca transportar a los visitantes por algunos de los momentos más representativos de Pokémon GO desde su lanzamiento en 2016. Además de recuperar la nostalgia de los primeros días del videojuego, la instalación reconocerá las amistades y comunidades que se han formado alrededor de esta aventura digital.

México y Latinoamérica también tendrán un espacio especial dentro del recorrido, con recuerdos dedicados a los jugadores de la región.

La actividad está pensada tanto para quienes llevan años explorando el mundo de Pokémon GO como para quienes quieren reencontrarse con el juego o conocerlo por primera vez.

¿Cuándo y dónde será la experiencia de Pokémon GO en CDMX?

La instalación estará disponible únicamente durante dos días en el pabellón inmersivo de Aztlán Parque Urbano, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec.

Estos son los detalles para organizar la visita:

Fechas: sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026.

sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026. Horario: de 12:00 a 20:00 horas.

de 12:00 a 20:00 horas. Lugar: pabellón inmersivo de Aztlán Parque Urbano.

pabellón inmersivo de Aztlán Parque Urbano. Dirección: avenida de los Compositores s/n, segunda sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

avenida de los Compositores s/n, segunda sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Costo: entrada gratuita.

entrada gratuita. Acceso: cupo limitado, con prioridad para quienes tengan registro previo.

Es importante considerar que, aunque no habrá costo de entrada, el acceso estará sujeto a la disponibilidad de espacios.

¿Cómo registrarse para entrar gratis a la experiencia Pokémon?

Si quieres participar en esta celebración, puedes reservar previamente el horario de tu visita mediante el sitio habilitado para el evento.

El procedimiento consiste en ingresar al portal de registro y seleccionar el horario disponible para disfrutar de la experiencia inmersiva.

Registro oficial: https://eventos.iwakura.cc/gowildarea

La organización informó que el acceso será gratuito, pero estará sujeto a un cupo limitado. Por ello, realizar el registro previo será importante para tener prioridad de entrada.

Habrá regalos de Pikachu y otros artículos promocionales

La celebración también tendrá algunos recuerdos para los Entrenadores que acudan a Aztlán Parque Urbano.

Entre los artículos que podrán recibir se encuentran viseras de Pikachu, postales y otros productos promocionales. Sin embargo, estos obsequios estarán disponibles hasta agotar existencias, por lo que no se garantiza que todos los visitantes alcancen uno.

La experiencia coincidirá, además, con Pokémon GO Wild Area: Global, el evento internacional que se celebrará el mismo 14 y 15 de noviembre.

Pokémon GO reunió a miles de jugadores en la Ciudad de México

La nueva instalación llega después de una semana especialmente activa para la comunidad del videojuego en la capital mexicana.

Durante el Área Silvestre de Pokémon GO: Ciudad de México, celebrado del 6 al 8 de noviembre, se agotaron las 24 mil entradas disponibles. Pero la actividad no se limitó a quienes asistieron con boleto.

De acuerdo con el balance del evento, más de 850 mil jugadores estuvieron activos en toda la Ciudad de México, quienes recorrieron en conjunto 5.95 millones de kilómetros y atraparon más de 43 millones de Pokémon.

De esa última cifra, más de 10.6 millones de criaturas fueron atrapadas por Entrenadores que contaban con entrada para el evento presencial.

Ahora, la celebración cambia de escenario para ofrecer un recorrido audiovisual dedicado a los diez años de Pokémon GO y a las comunidades que han mantenido vivo el juego desde 2016.