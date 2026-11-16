GTA VI tendrá más de 100 misiones: revelan nuevos detalles (Rockstar Games)

Nuevos detalles han surgido a pocos días de su estreno luego de que Rockstar Games revelara información antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de 2026.

Entre los puntos más destacados resalta la posibilidad de acumular hasta 200 horas de juego gracias a una exploración extensa con múltiples actividades por explorar dentro de Leonida.

¿De qué tratan las 100 misiones y cuánto durará la historia en Leonida?

De acuerdo con reportes difundidos por Rockstar Reports y declaraciones del propio estudio, el desarrollo y duración de la experiencia protagonizada por Jason y Lucía se divide de la siguiente manera:

La historia principal girará en torno a 100 misiones divididas en cinco capítulos, ofreciendo una duración base aproximada de 50 horas.

Rob Nelson, codirector de Rockstar North, reveló en entrevista con The New York Times que su propia partida alcanzó las 80 horas al combinar la trama principal con secuencias narrativas.

Quienes decidan recorrer todo el estado de Leonida más allá de Vice City podrán invertir decenas de horas extra en la búsqueda de coleccionables y logros.

Completar el 100% de las misiones y desafíos permitirá desbloquear el trofeo platino, meta que extenderá la partida hasta las 200 horas totales.

¿Cuándo se estrena GTA VI?

El lanzamiento oficial de la sexta entrega principal de la franquicia está programado para este jueves 19 de noviembre de 2026.

El título estará disponible desde su primer día para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Qué precio tiene GTA VI en México?

En México el videojuego presenta distintos costos según la consola y la edición seleccionada por los jugadores: