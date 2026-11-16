Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martes de Frescura Walmart y Martimiércoles Chedraui llegan a esta semana con ofertas en frutas y verduras para surtir la despensa de sus clientes, quienes buscan aprovechar este 17 y 18 de noviembre los mejores descuentos y precios con rebaja en las sucursales de las cadenas comerciales.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

En frutas, Martimiércoles tiene una ventaja importante en la guayaba, cuyo precio es de 17.50 pesos por kilo, frente a los 62 pesos de Walmart.

La caña también resulta mucho más económica en el supermercado mexicano, donde cuesta 8.50 pesos por kilo. En Martes de Frescura se anuncia a 29.90 pesos.

Walmart ofrece el kilo de naranja en 28 pesos, mientras que Chedraui lo vende en 39.50 pesos.

En la pera de Anjou, ambas cadenas coinciden con un precio de 40 pesos por kilo. La piña Miel tiene una diferencia mínima de 10 centavos, con un precio promedio de $30.00. El plátano Chiapas mantiene el mismo precio en los dos establecimientos, con 18 pesos por kilo.

Las manzanas Gala y verde también tienen precios idénticos en ambas tiendas, con 54 pesos por kilo. En cuanto a la papaya Maradol, Chedraui ofrece el kilo a 42 pesos, mientras que Walmart lo anuncia en 44 pesos.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

Chedraui ofrece el jitomate Saladet a 39 pesos por kilo, cinco pesos menos que Walmart, donde cuesta 44 pesos. La papa blanca también es ligeramente más económica en la cadena mexicana, con 46.90 pesos frente a los 47 pesos de su competidor.

El aguacate Hass se encuentra a 39.90 pesos por kilo en Martimiércoles y a 42 pesos en Martes de Frescura.

El brócoli es otra de las opciones que favorecen a Chedraui, donde cuesta 49.90 pesos por kilo. Walmart lo ofrece en 64 pesos, una diferencia de 14.10 pesos. La zanahoria está casi al mismo precio en ambas cadenas, con un promedio de $15.00 por kilo.

La jícama representa una oportunidad de ahorro en Walmart, que la vende a 36 pesos por kilo, frente a los 39.90 pesos de Chedraui.

El tomate verde sin cáscara cuesta 67 pesos en promedio en los dos supermercados.

Finalmente, el champiñón a granel cuesta 108 pesos en Walmart y 109 pesos en Chedraui. Recuerda que los precios pueden variar sin previo aviso.