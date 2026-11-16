Vacaciones de diciembre: ¿cuándo empiezan según el calendario de la SEP? (Cuartoscuro)

Las próximas fechas del periodo vacacional para los estudiantes de educación básica en México están a unas semanas de llegar, acercándose el momento de las vacaciones invernales para las celebraciones de Navidad bajo lo establecido en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Después del megapuente de noviembre y un descanso adicional al finalizar el mes, los alumnos ya contemplan su siguiente receso largo.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno según la SEP?

En el calendario oficial de la SEP, el último día de clases para el cierre del año 2026 será el viernes 18 de diciembre.

De este modo, el periodo vacacional comenzará formalmente el lunes 21 de diciembre para que los alumnos disfruten de sus días de descanso y pasen las fiestas decembrinas, convirtiéndose en uno de los recesos más largos del ciclo escolar justo después de las vacaciones de verano.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos?

El receso invernal concluirá tras la primera semana de enero de 2027. Según el calendario establecido por la SEP, los alumnos y alumnas estarán de regreso en las aulas a partir del próximo lunes 11 de enero de 2027.

¿Qué descansos hubo antes de las vacaciones decembrinas?

Durante el mes de noviembre los estudiantes contaron con uno de los fines de semana más largos del año, iniciando desde el viernes 13 de noviembre debido al registro de calificaciones y extendiéndose hasta el martes 17 de noviembre tras el adelanto del descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana (correspondiente al 20 de noviembre, pero recorrido al lunes 16).

Asimismo, los alumnos contarán con un día adicional de descanso el viernes 27 de noviembre por la Sesión del Consejo Técnico Escolar.