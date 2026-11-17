The Economist La portada de su edición de fin de año busca ilustrar qué eventos definirán el próximo. (The Economist)

The Economist, revista estadounidense, ha lanzado su edición que predice cuáles serán los sucesos más importantes del próximo año. Conoce todo lo que dicen pasará.

¿Qué dice la revista The Economist sobre el próximo año?

“El mundo adelante” es la edición anual de la revista The Economista que analiza e intenta predecir cuáles serán las tendencias determinantes el próximo año, acompañada de una portada que ilustra todos estos sucesos.

El primer punto que la revista dice podemos esperar será la “era post-Trump”, ahora que el mandatario estadounidense perdió considerable terreno en la elecciones de medio término. La publicación predice que aunque con menos control sobre su gobiernos estatales y el poder legislativo, el presidente intentará aprovechar sus últimos dos años para tomar decisiones ejecutivas erráticas. Mientras tanto, el resto del mundo estará expectante a ver quién reemplazará a Trump una vez que los candidatos comiencen a ser nombrados.

Por otro lado, los efectos de la guerra que comenzó Estados Unidos contra Irán continuarán sintiéndose, afectando la cadena de suministro de combustibles.

La revista también advierte sobre los efectos del fenómeno climático “El niño”, el cual provocará el año más caluroso registrado.

La incertidumbre provocada por la Inteligencia Artificial continuará. Con las empresas adquiriendo más deuda y al borde de provocar una burbuja económica, el miedo en las personas a perder sus empleos crecerá y la posibilidad de un ciberataque podría estar a la vuelta.

Y mientras que el péndulo en Estados Unidos se mueve al lado contrario de las ideas extremistas de su actual mandatario, The Economist predice que en Europa continuará el alza de populismo de derecha, con las elecciones de Francia siendo clave en este aspecto.

El mercado de préstamos podría verse colapsado por las tendencias económicas relacionadas al combustible y la Inteligencia Artificial ya mencionadas, y se espera un quiebre.

Se especula sobre la posible invasión de China a Taiwán, puesto que la fecha límite que dio el presidente Xi Jinping para incorporar a la isla es el próximo año. Aunque de igual manera se plantea la pregunta si el gobierno chino no buscará esperar las elecciones de este país en 2028.

El polémico Ozempic posiblemente causará un boom en otros productos cuyo objetivo sea prolongar la juventud y la longevidad.

Modern life can feel like being in a sci-fi story—all that is missing is the aliens. They probably won’t appear in 2027. Here are ten other things to watch out for https://t.co/xKBryc4hSW Illustration: Cleon Peterson https://t.co/bnV12C0ZOX — The Economist (@TheEconomist) November 17, 2026

La carrera espacial continuará, pero esta vez para ver quién puede colocar centros de datos en el espacio exterior primero. La contienda será entre la compañía estadounidense Space X de Elon Musk y China.

Como último punto, esta edición de la revista argumenta que se vienen cambios significativos en la industria de entretenimiento, luego del éxito de pequeñas películas que generaron mucho dinero como Obsesión y Backrooms. En especial con el 50 aniversario del primer éxito masivo en taquilla, Star Wars, Hollywood deberá reconsiderar si invertir más para generar más sigue valiendo la pena.