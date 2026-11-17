La pintura "Congreso de los pueblos por la paz" de Frida Kahlo fue retirado de una subasta. La pintura "Congreso de los pueblos por la paz" fue puesto a subasta por la casa de subastas Christie's, sin embargo, se retiró luego de una solicitud del Gobierno de México para comprobar su autenticidad.

La casa de subastas Christie’s retiró este martes 17 de noviembre de 2026 la obra “Congreso de los pueblos por la paz”, de Frida Kahlo, de su catálogo de la Subasta Nocturna del Siglo XX, programada en Nueva York, Estados Unidos.

La decisión se produjo luego de que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INBAL, solicitara aplazar la venta hasta esclarecer la procedencia y propiedad de la pintura.

¿Qué pasó con la subasta del cuadro de Frida Kahlo en Nueva York?

Horas antes del inicio de la subasta, Christie’s eliminó de su catálogo digital el lote 72A, correspondiente a la pintura Congreso de los pueblos por la paz, cuyo precio estimado oscilaba entre los 2.5 y 3.5 millones de dólares, según información difundida por la agencia EFE.

Un portavoz de la casa de subastas confirmó que, en colaboración con el propietario de la pieza, se determinó retirar temporalmente la obra para realizar investigaciones adicionales sobre su procedencia.

Por su parte, el INBAL informó que solicitó a la empresa la documentación necesaria para acreditar la propiedad de la pintura, con fundamento en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

¿Por qué México solicitó detener la subasta de la obra de Frida Kahlo?

La controversia tomó fuerza después de que el colectivo Defendamos la Colección Gelman publicara una carta abierta en la que exigió a las autoridades mexicanas intervenir para impedir la venta de la pintura.

La organización sostiene que Congreso de los pueblos por la paz aparece en el inventario realizado por Diego Rivera en 1957, cuando constituyó el fideicomiso encargado de preservar el patrimonio de Frida Kahlo y del propio muralista.

Los señalamientos retoman las investigaciones de Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Frida Kahlo Casa Azul y Diego Rivera Anahuacalli, quien en 2025 denunció presuntas irregularidades en el destino de diversas obras de ambos artistas.

El pasado 16 de noviembre, el INBAL señaló inicialmente que la pintura había salido de México más de tres décadas antes del decreto publicado el 25 de julio de 1984, mediante el cual la producción artística de Frida Kahlo fue declarada monumento artístico de la nación.

Sin embargo, existen registros de que la pieza fue exhibida en México en 1953, además de los señalamientos sobre su inclusión en el inventario de Diego Rivera de 1957, lo que ha generado interrogantes sobre cuándo y bajo qué circunstancias salió definitivamente del país.

¿Cuál es la historia del cuadro Congreso de los pueblos por la paz de Frida Kahlo?

Congreso de los pueblos por la paz es una pintura realizada por Frida Kahlo en octubre de 1952, durante los últimos años de su vida y en un contexto marcado por las tensiones internacionales de la Guerra Fría.

La obra fue dedicada al Congreso de los Pueblos por la Paz, celebrado en Viena, Austria, en diciembre de 1952, encuentro que reunió a intelectuales, artistas y activistas de distintos países en torno a la defensa de la paz mundial.

La pintura presenta un árbol frutal coronado por una paloma blanca, acompañado por un sol, una luna, sandías y otros elementos naturales. Su composición refleja el activismo político de la artista mexicana y su interés por los movimientos internacionales en favor de la paz.

La documentación comercial de las casas de subastas identifica a la Galería Ramis Barquet de Nueva York como uno de sus anteriores propietarios, aunque no explica detalladamente cómo llegó la pintura a sus manos.