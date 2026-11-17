Essilor Esta temporada, el toque final no está necesariamente en una nueva bolsa, unos zapatos o un lipstick. (Essilor Luxottica)

Esta temporada, el accesorio capaz de transformar un look está justo frente a tus ojos. Entre capas, texturas y tonalidades profundas, el color sube hasta la mirada y convierte los lentes en una pieza más del styling.

¿Por qué llevar color en el look de los ojos esta temporada?

Transitions Color Touc propone una nueva forma de hacer color styling con lentes que mantienen un toque sutil en interiores y transforman su intensidad con la luz exterior.

Si antes todo giraba alrededor del armazón, su silueta, tamaño o material, ahora el lente también entra al juego. Y tiene sentido: 83% de los usuarios de gafas de entre 18 y 35 años encuestados busca un producto que sea tan funcional como atractivo.

Ahí entra Transitions Color Touch: lentes ultra dinámicos que hacen del color parte del look con cinco tonos Rubí, Índigo, Esmeralda, Amatista y Ámbar, y dos acabados, desvanecido y entintado. Una paleta pensada para combinar, contrastar y convertir la mirada en el nuevo punto focal.

Ámbar con camel y chocolate. Rubí rompiendo un total black. Esmeralda entre neutros. Índigo para jugar con tonalidades frías. Amatista sobre grises profundos. La regla es que no hay reglas.

La idea es pensar los lentes como pensamos cualquier otro objeto de deseo: hacer color matching, crear contraste o elegir el tono que simplemente se siente correcto. Armazón + lente + outfit se convierten así en una nueva fórmula de styling.

Y aquí está el verdadero twist: el color cambia contigo.

En interiores, Color Touch mantiene un tinte sutil; al salir, los lentes reaccionan automáticamente a la luz y el color gana intensidad. Un mismo par puede sentirse sofisticado y discreto durante un café y convertirse en un statement al pisar la calle.

Detrás del color hay tecnología. Transitions Color Touch es ultrasensible a la luz y se adapta a diferentes condiciones de iluminación para acompañar la visión durante el día.

Además, bloquea el 100% de los rayos UVA y UVB y filtra entre 33% y 51% de la luz azul-violeta en interiores y entre 80% y 93% en exteriores, dependiendo del color.

Es justamente ahí donde Color Touch conecta con una nueva generación de accesorios: piezas que queremos por cómo se ven, pero elegimos también por lo que hacen.

Esta temporada, el toque final no está necesariamente en una nueva bolsa, unos zapatos o un lipstick. Puede estar mucho más cerca. Cinco colores. Dos acabados. Y una nueva razón para querer llevar Transitions® frente a los ojos.