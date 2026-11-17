Jorge Campos junto a Faitelson y Andrés Vaca El analista de TV Azteca se metió al palco de Televisa

La rivalidad entre Televisa y TV Azteca tuvo un episodio inesperado durante la cobertura del partido entre México y Jamaica. Jorge Campos, uno de los rostros más representativos de las transmisiones de Azteca Deportes, apareció frente a las cámaras de TUDN junto a David Faitelson y Andrés Vaca.

El encuentro ocurrió en el estadio BBVA, minutos antes del partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Video: Jorge Campos aparece con David Faitelson y Andrés Vaca

Mientras Jorge Campos recorría las instalaciones del estadio BBVA, David Faitelson realizaba la cobertura previa del compromiso de la Selección Mexicana. Al advertir la presencia del exportero, el periodista decidió invitarlo a participar en la conversación y destacó su trayectoria como una de las figuras históricas del representativo nacional.

Con chamarra de piel y lentes oscuros, el también conocido como el Brody apareció ante las cámaras de TUDN.

La incorporación de Campos también dio pie a una broma de Andrés Vaca, quien aprovechó su llegada para hacer referencia a un supuesto cambio de casa.

“Pásale, pásale hombre, cambiándose de casa”, expresó el narrador cuando el exfutbolista se acercó al espacio de transmisión. El comentario provocó risas.

Durante su conversación con Faitelson, Campos se concentró en el partido de la Selección Mexicana y compartió su pronóstico para el enfrentamiento ante Jamaica. El exfutbolista manifestó confianza en el equipo nacional y anticipó que conseguiría remontar en Nuevo León.

“Muy contento, muy contento. La verdad que creo que México va a ganar hoy. Y no se lo pierdan. Nos vemos allá”, amagando con decir TV Azteca en plena transmisión. Sin embargo, no lo hizo y se acabó su participación en TUDN.