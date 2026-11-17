Calendario de Adviento de 2026: ¿Qué es y cuándo comienza? (Pexels)

Una de las tradiciones más populares en la actualidad en los hogares mexicano, es la apertura de los Calendarios de Adviento con diferentes temáticas, como: maquillaje, comida, juguetes, dulces, adornos navideños. Con regalos de todos los tamaños y colores.

Todo esto tiene una historia detrás, la cual se modificó con el paso de los años y se adaptó al entorno actual.

¿Qué son los Calendarios de Adviento?

Estos calendarios tienen la función de iniciar una cuenta regresiva para los días previos a la Navidad. Suelen tener entre 12 a 25 ventanillas con regalos sorpresas.

La tradición de los calendarios de adviento nació en el Siglo XIX en Alemania, dentro de los hogares cristianos, con el propósito de preparar el espíritu navideño y contar los días de Adviento.

A pesar de conservar su vínculo con fechas navideña, actualmente su consumo está inclinado en el comercio de marcas populares.

En México, los Calendario de Adviento más populares son los de: Yuya, Euphoria, Sarelly, Beauty Creations, Kinder, Pinky Up, Blus Bar, entre otros.

¿Cuál es la fecha exacta para abrir los calendarios?

De acuerdo con las tradiciones religiosas, el Adviento comienza el cuarto domingo domingo previo a la Navidad, este año cae en 29 de noviembre.

Sin embargo, en la tradición comercial la apertura inicia del 1 al 24 de diciembre, aunque el inicio puede variar conforme a las casillas que maneje el calendario, donde cada casilla contiene un regalo sorpresa con una temática dependiendo la marca.

Skims: Polémica alrededor del Calendario de Adviento de Kim Kardashian

Previo al inicio de diciembre, marcas famosas sacan a la venta calendarios con sus propios productos, donde las y los compradores pagan un precio que estará acorde a lo que buscan recibir en las sorpresas. No obstante, personas que adquirieron el Calendario de Advierto de la marca Skims, de Kim Kardashian, alzaron la voz por el costo elevado y los malos productos que tenía.

De acuerdo con usuarios en redes, el calendario contenía un total de 12 sorpresas, que incluían: un llavero de osos, ligas para pelo, horquillas, más llaveros, un espejo y un bretel para un brasier, el cual no estaba incluido en el calendario.

Su precio era de $148 dólares, aproximadamente $2,700 pesos mexicanos, y tras las quejas, la marca ofreció un rembolso o crédito para las y los compradores, sin ser necesario regresar el producto.