Aestura Estas tecnologías ayudan a fortalecer la barrera cutánea mientras mantienen la piel hidratada. (Aestura)

Desde su llegada a México a principios de este año, Aestura, la marca dermocosmética 1 recomendada por dermatólogos en Corea para piel sensible acercó a los consumidores mexicanos su enfoque respaldado por la ciencia para el cuidado de la barrera cutánea.

¿Qué es Aestura, la marca de skincare coreana?

Las ceramidas se han convertido en uno de los ingredientes más reconocidos dentro del cuidado moderno de la piel por su papel en el fortalecimiento de la barrera cutánea

Sin embargo, cuando se trata de piel sensible, su eficacia y resultados ya no dependen únicamente del ingrediente en sí, sino también del proceso de formulación y de tecnologías innovadoras que permitan optimizar su desempeño dentro de la barrera cutánea.

A medida que la investigación dermatológica evoluciona, también lo hacen las tecnologías diseñadas para optimizar la estabilidad, absorción y eficacia de los ingredientes a largo plazo.

Hoy, fortalecer la barrera cutánea significa ir más allá de la hidratación tradicional y apostar por innovaciones capaces de maximizar el desempeño de ingredientes reconocidos y respaldados dentro del cuidado de la piel.

Respaldada por más de 40 años de investigación científica sobre piel sensible y ​ fundada originalmente como una compañía farmacéutica llamada anteriormente Pacific Pharma, Aestura continúa avanzando en el cuidado de la barrera cutánea a través de tecnologías desarrolladas específicamente para responder a las necesidades de la piel sensible.

Entre estas innovaciones destacan las cápsulas de ceramidas patentadas que refuerzan la barrera, presentes en el producto estrella de la marca, ATOBARRIER365 CREMA, así como en los nuevos lanzamientos ATOBARRIER365 TÓNICO FACIAL y ATOBARRIER365 CREMA HIDRATANTE. Esta tecnología de cápsulas mantiene las ceramidas en la barrera de la piel por más tiempo para una hidratación prolongada.

Como parte de esta evolución, la colección ATOBARRIER365 ofrece soluciones enfocadas en reforzar la barrera cutánea y responder a diferentes necesidades de la piel y momentos de la rutina.

¿Qué es Atobarrier365?

Como una de las nuevas incorporaciones a la colección, ATOBARRIER365 TÓNICO FACIAL funciona como el primer paso para el cuidado de la barrera cutánea después de la limpieza y llega este mes a México, disponible exclusivamente en Sephora México.

​Este tónico ligero y de textura acuosa está formulado con cápsulas de ceramidas visibles que ayudan a fortalecer la barrera cutánea, PHA para exfoliar suavemente y mejorar la textura de la piel, y ácido hialurónico comprimido, con una absorción 5 veces mayor que el ácido hialurónico convencional2 y una potente retención de humedad3.

ATOBARRIER365 Crema hidratante

También disponible en Sephora México a partir de agosto, ATOBARRIER365 CREMA HIDRATANTE está especialmente desarrollada para piel sensible con tendencia mixta o grasa.

​Su fórmula combina cápsulas de ceramidas patentadas que refuerzan la barrera, ácido hialurónico comprimido y cloruro de zinc para proporcionar una hidratación ligera, ayudar a equilibrar el exceso de sebo y reforzar la barrera cutánea sin dejar una sensación pesada sobre la piel.

ATOBARRIER365 Crema

Como producto estrella de la colección, ATOBARRIER365 CREMA continúa destacando por su avanzada tecnología enfocada en el cuidado de la barrera cutánea, proporcionando hidratación intensiva mientras ayuda a reforzar y fortalecer la barrera de la piel.

Está especialmente desarrollada para piel sensible, normal y con tendencia a piel seca.

¿Dónde comprar la colección de ATOBARRIER365?

Tecnología de cápsulas: mantiene las ceramidas en la barrera de la piel por más tiempo para una hidratación prolongada.

El ácido hialurónico comprimido, presente en fórmulas como Tónico Facial y Crema Hidratante, complementa la tecnología de hidratación de la colección al favorecer una mejor absorción de la humedad y ayudar a hidratar la piel de manera más eficiente.

En conjunto, estas tecnologías ayudan a fortalecer la barrera cutánea mientras mantienen la piel hidratada, confortable y mejor preparada frente a los factores ambientales del día a día.

Con esta nueva expansión en México, AESTURA continúa fortaleciendo su liderazgo en el cuidado dermatológico de la piel sensible, demostrando que la innovación ya no consiste únicamente en incorporar ingredientes de alto desempeño, sino en desarrollar tecnologías capaces de maximizar sus beneficios y transformar la manera en que cuidamos la barrera cutánea.

La colección ATOBARRIER365 se encuentra disponible en tiendas Sephora México y en línea a través de Sephora.com.mx