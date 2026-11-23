Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 23 de noviembre? Arranca la semana 14 de Exatlón México 2026 con el duelo por La Villa 360 y la ventaja (@exatlonmx)

Este lunes 23 arranca una nueva semana en Exatlón con los duelos por La Villa 360 y la ventaja. Los Azules aterrizan con una semana llena de victorias y con mejor desempeño que el quipo Rojo.

La semana anterior, los primeros en ganar el duelo por La Villa 360 fue el equipo Rojo, mientras que a mitad de semana los Azules se hicieron de los beneficios del inmueble.

Rojos vs. Azules: ¿Qué equipo se quedará con La Villa 360?

Con una semana llena de victorias para el equipo Azul, se posicionan como los favoritos para ganar el duelo por La Villa 360 y las ventajas que esta conlleva. Esto al mismo tiempo que los Rojos enfrentan conflictos internos que han creado tensión en el equipo, los cuales podrían afectar su desempeño la competición.

Los Celestes llegan en racha de victorias con la Supervivencia II, III y IV, así como el duelo por La Villa 360 y el de eliminación. Por otro lado, los Escarlata tuvieron una semana complicada, con una sola batalla por la Supervivencia ganada.

¿Quién salió eliminada el domingo 22 de noviembre?

En el duelo de eliminación, la competidora del equipo Rojo Joana Vidal quedó eliminada tras enfrentar a su compañera de quipo Ingrid Treviño, con una sola vida, que le costó su lugar en la competencia.

Asimismo, Emilio tuvo una conversación acalorada con Paulette, sobre el supuesto intento por parte de sus compañeras de equipo para que ella resultara eliminada de la competición, fallando en el duelo apropósito. Al final el resultado no se dio como ellas esperaban y Johana terminó eliminada en la semana 13 de Exatlón México.

Horario y dónde ver Exatlón hoy 23 de noviembre

El duelo por La Villa 360 y la ventaja hoy 23 de noviembre, iniciará a las 18:30 horas. El programa estará disponible en la plataforma digital de Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, los programas anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.