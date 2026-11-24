Final de Miss Universo 2026 ¿Cuánto dura el certamen de belleza? (Instagram @missuniverse.mexico)

Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más reconocidos en el mundo. Durante esta competencia, las representantes de distintos países pasan por distintas etapas hasta llegar a la Gran Final y ganar la preciada corona “El Resplandor del Legado Eterno”, la cual está decorada con 3 mil 150 diamantes.

Conoce cuál es el proceso y cuánto dura el certamen de belleza, así como la manera en la que son elegidas las concursantes. Este año es la edición número 75 del concurso y se llevará a cabo en Puerto Rico del 11 al 24 de noviembre.

¿Cuánto dura el certamen de belleza?

Durante la edición 75 de Miss Universo, las competidoras empezaron a llegar a la isla de Puerto Rico desde el ocho de noviembre y el certamen contempla una duración de aproximadamente dos semanas llenas de actividades para las concursantes.

Las fechas importantes de Miss Universo corresponden a las últimas noches del concurso, cuando se desarrollan las etapas finales para las participantes.

Estos son los eventos más importantes de Miss Universo:

Competencia de Traje Nacional .

Competencia Preliminar.

Gran Final y coronación de la nueva Miss Universo.

¿Cuáles son las etapas de Miss Universo?

De acuerdo al certamen, cada país participante tiene que realizar su propio concurso para seleccionar a la mujer que los representará en Miss Universo. Una vez que cada país tenga a su propia concursante, se lleva a cabo el concurso de belleza en la sede que corresponda; este año es en Puerto Rico.

Desde el inicio del calendario de Miss Universo, las participantes realizan distintas actividades como parte del concurso; sin embargo, la evaluación inicia en la competencia preliminar, donde las concursantes se presentan ante un comité de selección; aquí se define quiénes avanzan a la final.

En esta etapa se llevan a cabo las siguientes actividades:

Evaluación en traje de noche.

Evaluación en traje de baño.

Lugar por votación del público.

En esta etapa, el público decide quiénes son las 30 semifinalistas de este certamen; después se decide el top 12 hasta el top 5 en la Gran Final, donde se corona la nueva Miss Universo.