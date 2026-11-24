María Vargas. La modelo y empresaria originaria de Jalisco representará a México en el certamen Miss Universo 2026. (Redes Sociales)

México tiene la oportunidad de hacer historia este 24 de noviembre en la edición número 75 de Miss Universo, certamen llevado a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La encargada de representar al país es María Guadalupe Vargas Naranjo, modelo y empresaria jalisciense de 28 años que conquistó la corona nacional el pasado 29 de agosto, tras imponerse a otras 31 participantes durante la final de Miss Universo México 2026 en Los Cabos, Baja California Sur.

¿Quién es María Vargas, la representante de México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo es originaria de Copalita, una localidad perteneciente al municipio de Zapopan, Jalisco. Es licenciada en Negocios Internacionales por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, CUCEA, de la Universidad de Guadalajara.

Además de su trayectoria en el modelaje, la jalisciense ha incursionado en sectores empresariales como la construcción, los alimentos y la industria de la belleza. En 2020 fundó María Vargas Company, una marca especializada en productos para el cuidado de la piel.

La representante mexicana también es autora del libro Miss Trouble: La reina de los problemas, una obra autobiográfica en la que relata sus experiencias personales, las adversidades que ha enfrentado y los prejuicios que existen dentro de los certámenes de belleza.

¿Cuál es la trayectoria de María Vargas en los certámenes de belleza?

El interés de María Vargas por los concursos de belleza comenzó durante su infancia, aunque fue en 2010, cuando la también jalisciense Ximena Navarrete conquistó Miss Universo, que decidió perseguir el sueño de representar a México internacionalmente.

Su trayectoria en los certámenes de belleza inició en 2018, cuando se posicionó entre las cinco finalistas de Miss Jalisco. En 2021 conquistó la corona de Mexicana Universal Jalisco, lo que le permitió representar a su estado en el certamen nacional de 2022, aunque no consiguió el título.

Cuatro años después, se proclamó ganadora de Miss Universo México 2026 y recibió la corona de manos de Fátima Bosch, obteniendo así el derecho de representar al país en la edición número 75 del certamen internacional.

María Vargas busca conquistar la quinta corona de Miss Universo para México

Tras el triunfo de Fátima Bosch en 2025, María Vargas tendrá la oportunidad de convertirse en la primera mexicana en conseguir una segunda corona consecutiva de Miss Universo para el país.

Hasta el momento, cuatro mexicanas han conquistado el certamen internacional: Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en 2020 y Fátima Bosch en 2025.