Stickers con audio en WhatsApp ¿Cómo se puede activar esta nueva función dentro de la app? (Pexels)

WhatsApp cuenta con diversas herramientas dentro de la plataforma para personalizar las conversaciones cotidianas de los usuarios, desde la popular función de mensajes de voz hasta los divertidos stickers que facilitan la expresión en los chats.

Con su más reciente actualización en fase de prueba, la aplicación dio un paso más allá al incorporar los llamados Sound Stickers, una función que permite adjuntar un audio o grabación de voz con una duración máxima de 10 segundos, sorprendiendo así a los contactos dentro de cualquier conversación.

¿Cómo funcionan los Sound Stickers en WhatsApp?

Esta nueva herramienta resulta muy sencilla de utilizar, ya que permite crear stickers a partir de una fotografía y añadirles un sonido personalizado. Para lograrlo, el usuario únicamente debe ingresar al chat individual o grupal donde desea compartir la imagen e iniciar el proceso habitual de creación de sticker.

Dentro del editor donde la fotografía ya fue convertida en sticker, basta con seleccionar la nueva opción identificada con el ícono de ondas sonoras.

Al hacerlo, la aplicación permite grabar la voz en ese momento o elegir un archivo de audio almacenado previamente en el dispositivo.

El tiempo de grabación es muy limitado, debido a que la duración abarca solo 10 segundos. Una vez configurado, el usuario puede enviar el sticker a sus contactos y guardarlo en su sección de favoritos para volver a utilizarlo cuando quiera.

¿Todos los stickers reproducirán sonido automáticamente?

Para evitar momentos incómodos cuando el teléfono tiene el volumen alto, la función respeta el modo silencioso del dispositivo y se reproduce al tocar el sticker en el chat. Además, de acuerdo con los reportes sobre su desarrollo, estos archivos multimedia estarán protegidos con el mismo cifrado de extremo a extremo que el resto de los mensajes de WhatsApp.

¿Ya está disponible esta función para todos los celulares?

La nueva función de WhatsApp comenzó a aparecer en algunos dispositivos Android, ya que todavía se encuentra en etapa de desarrollo, según información revelada por el portal especializado WABetaInfo.

La nueva función comenzó este 24 de noviembre como una actualización exclusiva para ciertos evaluadores en Android, por lo que se prevé que, tras concluir las pruebas correspondientes, la novedad llegue de manera gradual tanto al resto de usuarios de Android como a los dispositivos de Apple.