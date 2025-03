Limón Persa en Veracruz: Un Tesoro Verde

Limón. Figura 1. Diagrama que representa la estructura de la cáscara del limón Persa y sus partes. (Rebeca Escamilla y Andrea Birke.)

En México, Veracruz se ha consolidado como el principal productor de limón Persa, con una producción anual que supera las 1.65 millones de toneladas. Esta variedad de limón no solo se utiliza para hacer jugo, también se destina al mercado de fruta fresca y se exporta a varios países. Pero lo más sorprendente es que, además de su jugo, ¡la cáscara del limón es una mina de recursos!

Origen y distribución del limón Persa

El limón, además de otros cítricos conocidos como la naranja, proviene de la región indomalaya y pertenece a la familia de las rutáceas. Estos frutos se cultivan en zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo, pero son particularmente abundantes en Asia y América. México destaca como el mayor exportador, y Veracruz es un pilar fundamental en la producción mundial de limón Persa. Aunque gran parte de la cosecha se destina al consumo en fresco o al jugo, la cáscara del limón también tiene un valor comercial importante debido a sus múltiples aplicaciones.

¿Qué encontramos en la cáscara de un limón?

La cáscara del limón tiene una estructura fascinante. En su exterior, encontramos el flavedo, una capa verde-amarillenta que contiene pequeñas glándulas llenas de aceites esenciales. En el interior, la cáscara se compone del albedo, una capa blanquecina y esponjosa que rodea la pulpa del limón, misma que se divide en segmentos (Fig. 1).

Los valiosos subproductos de la cáscara de un limón

Aparte de que la pulpa del limón es refrescante y su jugo es de alto valor para la industria de las sodas, es la cáscara la que contiene un tesoro de propiedades. El flavedo destaca por su contenido de pectinas, que se ocupan en la industria alimentaria. Además, los aceites esenciales extraídos de esta capa se utilizan ampliamente en la cosmética para crear perfumes, fragancias, y sabores en productos como bebidas. Estos componentes también tienen propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, e incluso antibacterianas y antifúngicas, lo que abre nuevas oportunidades para su uso en productos sanitizantes y como materia prima para la producción de fungicidas e insecticidas naturales.

Limón. Daño externo de la cáscara del fruto por plagas. (Andrea Birke)

El reto de conservar la calidad de la cáscara

Como en todos los frutales, la cáscara del limón Persa está expuesta a factores externos como la temperatura extrema, la radiación solar, o se ve amenazada por el daño que ocasionan las plagas y enfermedades como la roña, antracnosis, la fumagina, los ácaros y varios insectos, ejemplo de ellos son las escamas, trips y eventualmente las moscas de la fruta, que, si bien sus huevos y las larvas no prosperan en los frutos, dejan al ovipositar heridas que permiten la entrada de microorganismos que pueden dañar la apariencia visual de la superficie, demeritando su aspecto y la calidad de los subproductos. Proteger la cáscara de estos factores es crucial, ya que, aunque parece no afectar la calidad del jugo directamente, sí puede reducir el valor de los compuestos beneficiosos que ofrece (Fig. 2).

Limón. Figura 3. Limón Persa en floración y formación. (Andrea Birke)

En la Red de Manejo Biorracional de Plagas y Vectores, se está explorando el uso de productos compatibles con un manejo biorracional, como organismos benéficos, insecticidas biológicos, polvos minerales y aceites esenciales, para proteger los frutales usando estrategias amigables con el ambiente. Esto abre la puerta a la producción de limones Persa de alta calidad, no solo para el consumo en fresco, sino también para aprovechar al máximo su potencial como materia prima en la producción de insumos agrícolas naturales (Fig. 3 a y b).

Literatura consultada

Khan, M. M., Al-Yahyai, R., & Al-Said, F. (Eds.). (2017). The Lime: Botany, Production and uses. CABI International, UK, 221 pp.

Botina, B. L. (2019). Pre-and post-harvest factors that affect the quality and commercialization of the Tahiti lime. Scientia Horticulturae, 257, 108737.