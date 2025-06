Premian a mexicanos en Bélgica por mejor libro de divulgación científica en español en Iberoamérica

Premiación en Bélgica Rafael Carbajal, Lucio Rodríguez y Susana Carmona (centro) durante la premiación en el Instituto Cervantes de Bruselas. (CEBE)

La Asociación Científicos Españoles en Bélgica (CEBE) conmemoró la cuarta edición de su concurso “Ciencia con Ñ”, donde los mexicanos Rafael Carbajal y Lucio Rodríguez fueron galardonados por su libro “Ñam Ñam. ¿Qué ondilla con la comida?”.

El pasado jueves, en el Instituto Cervantes de Bruselas se llevó a cabo la premiación, donde los connacionales fueron premiados en la categoría Iberoamérica por un libro ilustrado por Mariana Roldán que, a través de ilustraciones coloridas, invita a niños y niñas a “descubrir qué hay detrás de los alimentos que comen cada día de forma divertida, rigurosa y cercana”, de acuerdo con la organización.

Por otra parte, la española Susana Carmona recibió el premio por su obra “Neuromaternal”, un libro que nos invita a repensar la maternidad desde la neurociencia, visibilizando la plasticidad cerebral en el embarazo y el posparto con una perspectiva innovadora y profundamente humana.

“Estos premios no sólo celebran libros, sino también el valor de acercar el conocimiento científico a todos los públicos. Desde @cebe_belgica, reconocemos la importancia de acercar la ciencia a la sociedad, y este evento es parte de nuestro camino hacia ese objetivo. Porque divulgar es también construir una sociedad más crítica, informada y curiosa”, se lee en las redes de la institución.

“ÑAM ÑAM…”.

El libro “Ñam Ñam, ¿Qué ondilla con la comida?” es una obra de divulgación científica escrita por Rafa Carbajal y el Dr. Luc (Lucio Rodríguez), dirigida principalmente a niños y jóvenes, aunque también resulta atractiva para lectores de todas las edades interesados en la ciencia de los alimentos. A lo largo de sus 96 páginas, los autores exploran de manera divertida y accesible diversos aspectos relacionados con la comida, desde su historia y evolución hasta curiosidades científicas sobre su preparación y consumo.

El libro aborda preguntas como: ¿cómo se siente el hambre?, ¿cómo sabes cuándo parar de comer?, ¿qué comían los primeros seres humanos?, ¿qué comen en el espacio?, ¿cómo se hace una barra de chocolate?, ¿por qué nos gusta tanto enchilarnos?, ¿se pueden imprimir los alimentos?, entre muchas otras. Estas cuestiones se presentan con un lenguaje cercano y acompañadas de ilustraciones coloridas, lo que facilita la comprensión y mantiene el interés del lector.

Ñam Ñam El libro ganó el concurso "Ciencia con Ñ".

“Ñam Ñam” no solo busca informar, sino también despertar la curiosidad y el asombro por el mundo de los alimentos, mostrando que detrás de cada bocado hay una historia fascinante y una serie de procesos científicos que vale la pena conocer. Es una invitación a mirar la comida con otros ojos y a comprender mejor cómo influye en nuestra vida diaria.

Este libro ha sido presentado en diversas ferias del libro en México y ha recibido elogios por su capacidad para acercar la ciencia a los jóvenes lectores de una manera entretenida y educativa. El pasado 23 de abril de 2025 el libro fue seleccionado por la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica como mejor libro de divulgación científica en español en la categoría Iberoamérica.

EGRESADO DE LA UNAM.

Egresado y profesor de la Universidad Autónoma de Coachuila, Dr. Luc es director general de la empresa Bioproductos Laguneros. Profesor de varios niveles Después de realizar su posgrado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, realizó investigación posdoctoral en el Tec de Monterrey.

“Tengo un doctorado en ingeniería bioquímica, a lo largo de mis estudios he participado en la elaboración, implementación y desarrollo de diversos protocolos de investigación. Cuento con amplia experiencia en el manejo de material y equipo de laboratorio así como de técnicas como son: biología molecular, fermentaciones, electroforésis, entre otras.En el sector privado me he desempeñado dentro de la industria del carbonato de calcio en donde he administrado el laboratorio de control de calidad y además he dirigido proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos productos.Dentro de la docencia he impartido cátedras a nivel secundaria, licenciatura y posgrado. Tengo gran interés en la industria biotecnológica y en la parte académica como investigador.

El científico escribió sobre su emprendimiento en la revista “Biotecnología en Movimiento”, una empresa de base tecnológica, “lo que significa que aprovecha los avances científicos y las nuevas tecnologías para desarrollar procesos, productos o servicios innovadores”, escribe.

“Pero antes de platicarles qué es lo que hacemos en la empresa, me gustaría regresar algunos años atrás, cuando inicié mis estudios de maestría en el IBt. En el año 2002, después de graduarme en Ingeniería Bioquímica, sentí la necesidad de aprender más sobre la biotecnología, especialmente en el manejo de biorreactores, que son equipos utilizados para cultivar organismos como las bacterias de una manera controlada.

Fue así como llegué al laboratorio del Dr. Enrique Galindo, donde realicé mi tesis trabajando con una bacteria para su aplicación en los cultivos agrícolas. También aprendí mucho en la planta piloto del Instituto sobre el uso y funcionamiento de biorreactores y otros equipos usados en los procesos biotecnológicos”.