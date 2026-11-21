Becas. • “Por más que quieran desvirtuar los números, ahí están las cifras, toda vez que es una prioridad del Gobierno de México garantizar el futuro de todas y todos los estudiantes”, afirmó el secretario de Educación Pública durante un evento de entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas.

El Gobierno de México fortalece su compromiso con la educación pública mediante una inversión histórica de 1.3 billones de pesos para 2027, lo que representa un incremento de 11 por ciento y casi 129 mil millones de pesos adicionales, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al destacar que estos recursos permitirán ampliar los apoyos económicos a estudiantes, fortalecer las instituciones de educación superior y mejorar las condiciones de los planteles educativos en todo el país.

Durante su participación en la entrega de Becas para el Bienestar en Zacatecas, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que el crecimiento del presupuesto educativo confirma que la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes constituye una de las principales prioridades de la actual administración federal.Explicó que una parte fundamental de esta inversión está dirigida a garantizar que las condiciones económicas no impidan que las y los estudiantes accedan a la educación, permanezcan en las aulas y tengan la posibilidad de continuar sus estudios hasta alcanzar una preparación profesional.

En ese sentido, precisó que los recursos destinados a los programas de becas aumentarán de 187 mil millones de pesos (mdp) a 190 mil mdp, mientras que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García contarán con un presupuesto de 3 mil 205 mdp para 2027, superior a los 3 mil 105 mdp asignados en el ejercicio anterior y más del doble de lo destinado en 2024.

Delgado Carrillo destacó que estos incrementos forman parte de una política educativa que busca atender las necesidades de las nuevas generaciones, ampliar las oportunidades de desarrollo y evitar que las desigualdades sociales y económicas se conviertan en un obstáculo para ejercer plenamente el derecho a la educación.

Al referirse a los señalamientos sobre el presupuesto destinado a los apoyos estudiantiles, el secretario hizo un llamado a revisar las cifras oficiales y evitar la difusión de información que desvirtúe los alcances de la inversión pública en este sector.

“Y quiero subrayar cuánto ha aumentado el presupuesto para la educación porque hay muchos grupos que no les gusta que se destinen tantos recursos a las becas, y diseñan información falsa porque les enoja mucho que ahora los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y que no se les discrimine, que no les llamen ninis por que no estudiaban ni trabajan, cuando esos gobiernos neoliberales tenían la responsabilidad de abrirles oportunidades, dándoles el derecho a la educación y al trabajo.

Por eso es importante siempre repetir los números, porque como no les gustan las cifras reales, están ahí tratando de desinformar, pero el presupuesto para la educación llegó a un número histórico de 1.3 billones de pesos más de 129 mil millones adicionales”, expresó Mario Delgado Carrillo.

El funcionario reiteró que la ampliación de los recursos educativos responde a la convicción de que todas y todos los estudiantes deben contar con condiciones para construir un proyecto de vida, independientemente de su origen o situación económica. Por ello, sostuvo que las becas, el fortalecimiento de las instituciones públicas y la rehabilitación de los espacios escolares son componentes indispensables para avanzar hacia una educación con mayor equidad.Como parte de las acciones para mejorar los centros educativos, informó que el programa La Escuela es Nuestra alcanzará este año una cobertura del 100 por ciento de las primarias, secundarias y planteles de educación media superior del país.

Detalló que este programa permite que las madres y los padres de familia participen directamente en las decisiones sobre el destino de los recursos públicos, al organizarse para identificar las necesidades de sus escuelas y determinar las obras, reparaciones y mejoras que requieren los espacios donde estudian sus hijas e hijos.

Indicó que este mecanismo de participación fortalece la organización comunitaria y contribuye a que los recursos se apliquen de acuerdo con las necesidades específicas de cada plantel, con el propósito de contar con instalaciones más dignas, funcionales y adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Aunado a ello, Mario Delgado informó que el presupuesto destinado al mantenimiento y la infraestructura escolar, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), aumentó casi 2 mil mdp entre 2026 y 2027, lo que permitirá reforzar las acciones de conservación y mejoramiento de los espacios educativos.

El secretario enfatizó que invertir en las escuelas significa también invertir en el futuro de las comunidades, pues contar con instalaciones adecuadas contribuye a generar mejores condiciones de aprendizaje y a garantizar que las y los estudiantes desarrollen sus capacidades en ambientes seguros y apropiados.

Becas Claudia Sheibaum y Mario Delgado con beneficiarios de las becas.

En otro tema, el titular de la SEP destacó la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Cumbre APEC 2026, correspondiente a la XXXIII Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde México presentó una visión del desarrollo que coloca el bienestar de las personas en el centro de las decisiones económicas.

Señaló que esta perspectiva representa una manera distinta de entender la fortaleza de una nación, al considerar que el crecimiento de la economía no debe medirse únicamente por los bienes y servicios que produce, sino también por los beneficios que genera para la población.

En este sentido, resaltó que el desarrollo debe traducirse en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida; que la riqueza debe convertirse en prosperidad compartida y que la inversión pública debe contribuir a garantizar el bienestar de todas y todos.

Bajo esta visión, agregó, la educación constituye una de las herramientas más importantes para construir una sociedad con mayores oportunidades y reducir las brechas de desigualdad.Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, dio a conocer los alcances de los programas de apoyo educativo en Zacatecas, donde 440 mil 893 estudiantes de los diferentes niveles cuentan con una beca, con una inversión superior a 2 mil 142 millones de pesos.

Precisó que mil 911 beneficiarios corresponden al nivel preescolar; 231 mil 940 a primaria; 79 mil 254 a secundaria; 57 mil 674 a preparatoria y 29 mil 778 a educación superior, lo que refleja la cobertura de los apoyos en las distintas etapas de formación académica.

El coordinador nacional señaló que estos recursos representan un respaldo directo para las familias zacatecanas y contribuyen a que las y los estudiantes continúen con su preparación, al contar con mejores condiciones para atender sus necesidades escolares y avanzar en sus trayectorias educativas.

Destacó que el propósito de las Becas para el Bienestar es acompañar a las y los alumnos durante su formación, fortalecer la permanencia escolar y ampliar las posibilidades de que más jóvenes accedan a estudios de nivel superior, como parte de una estrategia nacional que reconoce la educación como un derecho fundamental.

En representación de las y los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra, Jazmín Jaramillo Pérez agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo brindado a Zacatecas, entidad que forma parte de los cinco estados considerados en la implementación de este apoyo, junto con Michoacán, Chiapas, Campeche y Sonora.

La estudiante reconoció que este programa representa una oportunidad para que las nuevas generaciones continúen sus estudios superiores y cuenten con un respaldo que les permita avanzar en la construcción de sus metas académicas y profesionales.Asimismo, destacó que recibir este tipo de apoyos no solamente significa contar con recursos para continuar estudiando, sino también tener la motivación y la confianza de que existen políticas públicas que reconocen el esfuerzo de las juventudes y respaldan sus aspiraciones.

Finalmente, expresó su agradecimiento por impulsar iniciativas que abren nuevas oportunidades para las y los estudiantes y afirmó que, con dedicación, compromiso, fortaleza y un profundo amor a México, los sueños pueden hacerse realidad.

Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de fortalecer la educación pública a través de una mayor inversión presupuestal, el otorgamiento de becas, el mejoramiento de la infraestructura y el respaldo a las instituciones educativas, con el objetivo de que ninguna niña, niño o joven vea limitado su futuro por falta de oportunidades y de que el derecho a la educación se ejerza plenamente en todo el país.