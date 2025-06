Xin Xin, la panda gigante mexicana cumple 35 años este 1 de julio

Cumpleaños. Xin Xin, la panda gigante mexicana.

Xin Xin, la panda gigante mexicana e hija de Tohui y Chia Chia, cumplirá el 1 de julio próximo 35 años de edad, lo que significa que es uno de los individuos de esta especie más longevos que existen y eso se debe al estudio y conocimiento que hoy tenemos de estos mamíferos, dice Marielena Hoyo Bastien, exdirectora del Zoológico de Chapultepec.

Los pandas eran una especie desconocida, pero hoy ya sabemos muchas cosas sobre su reproducción, alimentación, que cuidados deben tener, son muy inteligentes y aprenden rápido y que no son osos, sino pertenecen la familia de Ailuropoda melanoleuca, añade la especialista.

¿Cuántos pandas nacieron en México?

Nacieron ocho panditas. El primero fue Xen Li, que significa victoria, el 10 de agosto de 1980, pero murió a los ocho días de nacida, el 18 de ese mes, porque su mamita era primeriza y tuvo problemas para atenderla.

En 1981 nació la hembrita Tohui, y en 1983 nació Liang Liang, que era un macho. Para 1985 nacieron unos gemelitos y uno de ellos murió y el otro se llamó Xiu Hua y en 1987 vinieron otros gemelitos: Shuan Shuan y Ping Ping, éste último murió. Todos fueron hijos de Pepe y de Ying Ying.

En total han sido 11 pandas los que han estado en el Zoológico de Chapultepec, desde 1974 con el arribo de Pe Pe y Ying Ying y luego el de Chia Chia, un panda que se casó con Tohui y en 1990 tuvieron a la pandita Xin Xin, que actualmente vive y va a cumplir 35 años el próximo 1 de julio.

Xin Xin es la última pandita mexicana que queda y la única en el mundo ahora, que es propiedad, digamos propiedad entre comillas, porque los animales son seres vivos, no deben de tratarse como propiedades, que pertenece a la nación mexicana. Todos los demás pandas que están en el mundo, son de China y los presta.

¿Cuál es el descubrimiento más sorprendente que ha hecho de los pandas?

Los pandas eran muy desconocidos, hasta que empezaron a manejarse en los zoológicos occidentales, inclusive para los chinos tenían mucho misterio, como por ejemplo encontrarles bien las venas para aplicarles un suero, o cuándo era periodo de gestación, que puede ir de 90 días a 120 días, cómo era sus cuidados porque al principio, generalmente, moría alguno de los dos gemelitos y ahora no, ya saben criarlos muy bien, cómo es su nutrición, entre otras cosas.

Por otro lado, les decimos osos, pero no lo son. Pertenecen a los mamíferos y son de la familia Ailuropoda melanoleuca, que quiere decir blanco y negro, y han sido un símbolo mundial de la conservación.

¿El blanco y negro de su pelaje tiene alguna función científica?

Sí, cómo no, todos los animales que tienen colores contrastantes, tienen un aviso y pueden tener también una información en la naturaleza, además presenta una adaptación para todo el ecosistema en el que habitan.

¿Los pandas son inteligentes?

Como todos son vivos y los pandas son vivísimos, no solamente inteligentes, son astutos y saben cómo proceder, hacia dónde caminar, hacia dónde les conviene, te reconocen si te quieren o no te quieren. Entienden muy bien cuando los adiestras para que den la manita, para aplicarles algún medicamento o para que vayan y vengan en sus albergues cuando están cautivos y, por supuesto, como todo el animal que sobrevive en la naturaleza, tiene una inteligencia privilegiada, porque aprende a sobrevivir.

¿Qué comen los pandas de México?

La base es el bambú que se sembraba en el vivero de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, ahí en Chapultepec, pero también tenían un licuado a base de arroz, leche, un poquito de pollo, manzana, que les encantaba, y algunos otros nutrimentos, que son suplementos. Antes se les daban muy poquitos y ahora más, porque precisamente la investigación ha permitido que se sepa más de ellos, inclusive Xin Xin ha llegado a una edad, en donde va a entrar en las cifras de récord de existencia, para los pandas, de su esperanza de vida, antes era de 14, 15 años, y ahora va más de los 30 años.

¿Porqué los pandas tienen seis dedos?

Es más bien el crecimiento del hueso sesamoideo radial, que les permite tomar las cosas como si fuera una mano humana. Si te fijas, los pandas no llevan la boca a la comida, sino llevan la comida a la boca, al revés de muchos animales. Esa mano les ayuda muchísimo a aprender cualquier cosa como si fuera una manita humana.

¿Cómo está Xin Xin?

Está en Chapultepec y es la única que queda ya en la Ciudad de México y en la República Mexicana. Desde 1980, cuando nació el primer panda en México, fuera de China, ya nacen en muchos países, pero cuando yo estaba, fuimos los primeros en una concepción natural, no artificial.

Nacieron porque no cambió la reproducción, cambió el conocimiento humano hacia esa especie.

¿Y eso quiere decir que ya dentro de poco estará fuera de riesgo? No, porque la parte en donde se determina que estén fuera de peligro de extinción es en la naturaleza. Si tú reproduces y reproduces y reproduces en cautiverio, pero no regresas a la naturaleza, a los animales, el número no crece y cuando hay menos de mil, no se puede decir que ya están librados.

LOS PANDAS

De acuerdo con datos de National Geographic y BBC de Londres, los pandas sólo nacían en China, pero en 1980 eso cambió, cuando nació en México Xeng-Li. Al menos 100 pandas nacieron fuera de China.

En su dieta diaria hay 12 kilos de bambú al día, pero también son carnívoros. El panda gigante adoptó el bambú como principal fuente de alimento hace al menos 3 millones de años

Hasta el momento hay pandas en 27 zoológicos del mundo por el programa de Diplomacia Panda. El último, fue a Catar por el mundial de futbol en 2022.

Entre los años 1950 y 1980, estos gigantes se utilizaron como “moneda” y la República Popular China los entregó a otras naciones como gesto de reconocimiento y amistad, en una práctica que se conoce como Diplomacia Panda. Por ese motivo, hoy en día varios países conservan pandas en cautiverio.