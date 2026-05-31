Fabiola Malka presenta en la Universidad de Harvard la fórmula detrás del éxito mediático de celebridades y marcas influyentes

Participación en el VI Congreso Mundial de Mujeres Líderes Foto: Cortesía

Fabiola Malka, multipremiada estratega en Relaciones Públicas de celebridades, figuras de alto perfil y CEO de New Concept PR, tuvo una destacada participación en el VI Congreso Mundial de Mujeres Líderes, realizado el pasado 23 y 24 de abril en el prestigioso Harvard Faculty Club, en Boston, Massachusetts, consolidándose como una de las voces más influyentes en comunicación estratégica, posicionamiento y reputación corporativa para el mercado hispano internacional.

Durante el encuentro, que reunió a 50 conferencistas hispanos de alto renombre y liderazgo global, Malka presentó su conferencia magistral titulada “Ser visto es ser elegido: el poder de la comunicación estratégica”, una poderosa ponencia enfocada en cómo el posicionamiento mediático, la narrativa estratégica y la visibilidad correcta pueden transformar marcas, líderes y organizaciones en escenarios altamente competitivos.

A lo largo de su presentación, Fabiola compartió casos de éxito de su extensa trayectoria profesional liderando New Concept PR, firma internacional de comunicaciones estratégicas, marketing multicultural y relaciones públicas especializada en el mercado hispano de Estados Unidos y Latinoamérica. La conferencia incluyó experiencias comprobadas sobre el posicionamiento de artistas, empresarios, figuras públicas, políticos y marcas de alto perfil, demostrando cómo una estrategia de comunicación sólida puede convertirse en un activo de influencia, reputación y crecimiento global.

“Harvard representa un espacio donde convergen liderazgo, visión y transformación. Haber compartido este escenario junto a mujeres líderes extraordinarias fue una experiencia profundamente enriquecedora. Hoy más que nunca, las marcas, los líderes y las organizaciones necesitan comprender que la visibilidad estratégica no es opcional; es el puente entre el talento y las grandes oportunidades”, expresó Fabiola Malka tras su participación en el congreso.

Economista con especialización en Negocios Internacionales y Relaciones Públicas en importantes universidades, Fabiola Malka cuenta con más de 30 años de experiencia diseñando e implementando estrategias de comunicación y posicionamiento para empresas multinacionales, organismos internacionales, líderes políticos, celebridades y proyectos de alto impacto.

Desde Miami, lidera New Concept PR, agencia reconocida por desarrollar campañas de posicionamiento, reputación y visibilidad para clientes que buscan consolidar autoridad y presencia mediática en mercados altamente competitivos. Su trabajo ha logrado posicionar historias y líderes en los medios más influyentes del ecosistema hispano y anglo, donde además, dirige la iniciativa “PR With Purpose” (relaciones públicas con propósito), enfocada en apoyar causas, proyectos y organizaciones con impacto social, que carecen de recursos, ayudándolos a amplificar su voz y fortalecer su presencia estratégica.

Su firma también lidera la comunicación de importantes eventos de alto perfil en Mar-a-Lago, en colaboración con organizaciones como Latino Wall Street, CPAC Latino, The Humane Society of the United States, Naciones Unidas, Fuente Latina y Emprende USA, conectando política, negocios, liderazgo y comunidad en espacios de influencia global.

Con esta destacada participación en Harvard Faculty Club, donde fue reconocida con el prestigioso “Impact Leader Award”, Fabiola Malka reafirma un liderazgo internacional que cruza fronteras, conectando líderes, marcas y oportunidades en escenarios globales de alto nivel. Además de su conferencia magistral, participó en encuentros estratégicos dentro de Harvard Business School junto a líderes internacionales y destacados profesionales latinos, fortaleciendo alianzas y elevando la presencia del talento hispano en espacios de influencia mundial. Su trayectoria continúa inspirando a nuevas generaciones al demostrar que la comunicación estratégica, la visión y las conexiones correctas pueden transformar visibilidad en legado, influencia y oportunidades sin límites.