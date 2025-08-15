UAS celebrará la final del 5° Concurso de la Canción Inédita con la presencia de la Banda El Recodo

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se prepara para vivir la gran final del 5° Concurso de la Canción Inédita UAS 2025, un certamen que promueve el talento musical y la creatividad de sus estudiantes. El evento se llevará a cabo el martes 26 de agosto, a las 11:00 horas, en el Teatro de la Torre Académica de la UAS, en Culiacán.

En esta edición, los finalistas presentarán sus composiciones originales ante un jurado especializado, en busca de conquistar el reconocimiento como la mejor canción inédita del año. Como atractivo especial, se contará con la presencia de invitados de honor: integrantes de la Banda el Recodo de Don Cruz Lizárraga, quienes acompañarán la jornada musical.

El concurso, impulsado por la UAS, busca brindar un espacio de proyección a jóvenes compositores y fortalecer la identidad cultural universitaria a través de la música. La comunidad estudiantil y el público en general están invitados a disfrutar de este evento que combina talento, creatividad y tradición musical sinaloense.