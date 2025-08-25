El Ballet Folklórico de la UADY celebra 42 años con la temporada “Yucatán, sus raíces”

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) celebrará el 42 aniversario de su Ballet Folklórico con el espectáculo “Yucatán, sus raíces”, una producción que rinde homenaje a las tradiciones dancísticas de la región y que contará con la participación en vivo de la Orquesta Típica Universitaria.

La temporada se presentará en tres funciones programadas para el 26 de septiembre, 24 de octubre y 24 de noviembre, todas a las 20:00 horas en el Teatro Carlos Acereto, ubicado en el centro histórico de Mérida.

El espectáculo reunirá estampas representativas de la cultura yucateca, con coreografías que van desde las danzas ancestrales de raíz maya hasta expresiones mestizas y contemporáneas, mostrando la riqueza cultural que distingue al estado.

Los boletos ya se encuentran disponibles para cualquiera de las tres fechas a través del portal tusboletos.mx.

La UADY reafirma su compromiso de impulsar el talento universitario y difundir la cultura local, fortaleciendo los lazos entre la comunidad artística y el público yucateco.