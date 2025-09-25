UAdeC continúa con el ciclo “Charlas Incómodas” con reflexión sobre la vida del artista

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, presentará este viernes 26 de septiembre una nueva edición del ciclo “Charlas Incómodas”, un espacio de diálogo que busca generar reflexión y transformación en la comunidad.

La sesión se titula “La doble vida del artista: manejo del estrés y la identidad profesional” y contará con la participación de Elizabeth Fuantos y Diego Sifuentes, quienes compartirán experiencias y herramientas para enfrentar los retos emocionales y laborales que implica la carrera artística.

El encuentro se realizará a las 10:00 horas en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la zona centro de Saltillo. El acceso será gratuito y abierto a todo público.

Además, la charla será transmitida en vivo a través de Facebook Live, lo que permitirá la participación de quienes no puedan asistir de manera presencial.

Con esta iniciativa, la UAdeC busca ofrecer a la comunidad estudiantil y artística espacios de análisis sobre temas poco abordados, como el estrés, la identidad profesional y la valoración del talento en el ámbito cultural.