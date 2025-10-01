Estudiantes del IPN ofrecen recital de piano en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet El recital forma parte de la programación cultural que el Politécnico desarrolla de manera permanente para acercar las artes a la comunidad politécnica

El talento musical de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se hará presente este miércoles 1 de octubre con el Recital de Talleres de Piano, realizado en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB).

La presentación tuvo lugar en el Vestíbulo A, en punto de las 13:00 horas, como parte de las actividades impulsadas por la Dirección de Difusión Cultural y la Secretaría de Servicios Educativos del IPN, con acceso gratuito para todo el público.

El recital forma parte de la programación cultural que el Politécnico desarrolla de manera permanente para acercar las artes a la comunidad politécnica y a la sociedad en general, mostrando el trabajo y aprendizaje adquirido por los estudiantes en los talleres artísticos.

Con esta iniciativa, el IPN refrenda su compromiso de fomentar la cultura y ofrecer espacios de expresión artística que fortalezcan la formación integral de su comunidad.

Más información sobre la programación cultural puede consultarse en www.ipn.mx/cultura.