Proyectan en la BUAP la película Canoa dentro del Ciclo de Cine Comentado

Con el propósito de invitar a la reflexión sobre los acontecimientos históricos que marcaron al país, este martes 1 de octubre se llevará cabo la proyección de la película Canoa, del reconocido director Felipe Cazals, en el marco del Ciclo de Cine Comentado: El pasado que define nuestro futuro.

La función tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad, ubicado en Av. Palafox y Mendoza #14, en el Centro Histórico de Puebla, a partir de las 18:00 horas, con entrada libre para todo el público.

Considerada una de las obras más representativas del cine mexicano, Canoa narra un episodio trágico ocurrido en 1968 en San Miguel Canoa, Puebla, donde un grupo de universitarios fue atacado tras ser acusado injustamente de agitadores comunistas. La cinta, que obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1976, continúa siendo un referente para comprender las tensiones sociales y políticas de la época.

Con esta proyección, los organizadores buscan fomentar el análisis crítico de la historia reciente del país y destacar el valor del cine como una herramienta de memoria colectiva.