Misiones de la ESA siguen el cometa interestelar al otro lado del Sol

Cometa. Trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS (ESA/ESA)

La ESA está aprovechando sus misiones interplanetarias para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS desde puntos de observación mucho más estratégicos que la Tierra y su entorno.

El cometa fue avistado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Río Hurtado, Chile.

Desde entonces, la Tierra se ha ido alejando de 3I/ATLAS a medida que se acerca al Sol. El cometa se encuentra ahora al otro lado del Sol, lo que imposibilita su observación desde la Tierra.

Sin embargo, entre el 1 y el 7 de octubre, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA observan el cometa a su paso cerca de Marte. La distancia más cercana entre la sonda y el cometa será de 30 millones de kilómetros y está prevista este 3 de octubre.