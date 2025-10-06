UDLAP inauguró exposición que enaltece la tradición de la talavera “Las piezas de talavera que hoy se presentan forman parte de la riqueza cultural de nuestra universidad y es motivo de orgullo mostrarlas nuevamente al público en una propuesta que busca fortalecer el cruce entre el patrimonio y lo emergente, entre lo que heredamos y lo que estamos construyendo”

La Universidad de las Américas Puebla, inauguró en las inmediaciones de la Hacienda de Santa Catarina Mártir “Añicos de mayólica, la talavera en prácticas contemporáneas”, un proyecto que reúne un espacio con tradición y vitalidad que tiene el firme objetivo de transmitirse a las nuevas generaciones a través de piezas de talavera del joven estudiante José Ruiz y de artistas consolidados que forman parte de la Colección de Arte UDLAP.

Por su parte, José Ruiz, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, expresó su entusiasmo por participar en la muestra y destacó la relevancia de abrir espacios como estos a nuevas generaciones. “Agradezco a la universidad por dar este espacio a los artistas emergentes, porque es importante que las piezas no solo se queden en los talleres, sino que salgan a la luz, donde se generan diálogos y donde como comunidad universitaria podemos crecer y conectar de alguna manera”, afirmó.

La muestra expuesta tuvo la realización de curación por Erick Montero Mojica, quien reúne piezas de la Colección de Arte UDLAP de diversos artistas como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez, Sara Potter, Jan Hendrix, Raúl Anguiano, Alberto Ibáñez y Antonio Audirac, que al estar dispuestas junto al trabajo de José Ruiz, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla.

La exposición cuenta con un recorrido guiado por Karla Isabel López Pérez, coordinadora de Museografía y Conservación junto con el artista invitado José Ruiz.

Esta presentación enmarca la celebración 85 del aniversario de la UDLAP y el 55 aniversario de su campus en Puebla por lo que estará disponible hasta el 31 de octubre.