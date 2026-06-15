Cinvestav e INSP apuestan por la genómica aplicada a la salud pública en México

Firma de convenio Claudia González Espinoza, Andrés Moreno Estrada, Jesús Martínez Barnetche, Eduardo Lazcano Ponce, Alberto Sánchez Hernández, Abdel Pérez Lorenzana, Lourdes García García y Janet Murbartián Aguilar. (Cinvestav)

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) refrendaron una colaboración estratégica iniciada en 2017 mediante la firma de un convenio específico que fortalecerá el trabajo conjunto en genómica médica poblacional y salud pública. La renovación de esta alianza refleja la importancia de la investigación científica colaborativa para enfrentar los grandes retos de salud del país y generar conocimiento con impacto directo en el bienestar de las y los mexicanos.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan integrar información genómica, clínica y epidemiológica para contribuir al desarrollo de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más precisas, adaptadas a las características de la población mexicana.

Durante la ceremonia donde se formalizó el convenio, Alberto Sánchez Hernández, Director General del Cinvestav, destacó que esta alianza refrenda el compromiso de ambas instituciones con una ciencia colaborativa orientada al bienestar social, debido a que la complejidad de los problemas de salud actuales exige la construcción de alianzas sólidas y duraderas entre centros de investigación.

Recordó que, como resultado de esta colaboración, se logró la caracterización genética de más de seis mil individuos de las 32 entidades federativas del país a través del Biobanco Mexicano, proyecto liderado por Andrés Moreno Estrada, jefe del Laboratorio de Genómica Poblacional Humana del Cinvestav quien, a propósito, impartió el seminario El Biobanco Mexicano y la Genómica Médica Poblacional.

Durante su presentación, Moreno Estrada compartió los avances científicos derivados de este proyecto, así como las oportunidades que ofrece en la comprensión de la diversidad genética de la población mexicana y su impacto en el desarrollo de estrategias de medicina de precisión para el país.

Por su parte, Abdel Pérez Lorenzana, secretario académico del Cinvestav, subrayó que el Biobanco Mexicano constituye una plataforma estratégica hacia el impulso de la medicina genómica en México y América Latina, además hizo énfasis sobre cómo los desafíos de salud pública requieren la participación coordinada de múltiples disciplinas e instituciones, porque ninguna organización cuenta por sí sola con todas las capacidades necesarias para enfrentar problemas complejos como las enfermedades infecciosas y crónico-degenerativas.

En tanto, el director general del INSP, Eduardo Lazcano Ponce, explicó que la incorporación de información genética en las estrategias poblacionales abre nuevas posibilidades para el tamizaje (práctica que evalúa a grupos masivos de personas aparentemente sanas para detectar factores de riesgo o enfermedades silenciosas en etapas iniciales), la prevención y el desarrollo de terapias dirigidas a enfermedades hereditarias o infecciosas.

Además, reconoció la relevancia de trabajar junto al Cinvestav, institución que calificó como un referente nacional e internacional por su excelencia científica y su contribución a la formación de investigadores e investigadoras.

Para Claudia González Espinoza, titular del Cinvestav Sede Sur, la colaboración con el INSP representa una oportunidad en pro de fortalecer la generación y difusión del conocimiento científico en una época marcada por tendencias de aislamiento y restricciones al intercambio de información.

“La colaboración entre el INSP y el Cinvestav reafirma el compromiso de ambas instituciones con la generación de conocimiento de alta calidad que sirva de base para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas sustentadas en evidencia científica”, puntualizó.

La firma del convenio proyecta una nueva etapa de colaboración para la próxima década, con metas orientadas a consolidar nuevos consorcios genómicos, fortalecer la infraestructura tecnológica y de análisis de datos, promover grupos interinstitucionales de investigación y formar recursos humanos altamente especializados a fin de impulsar la genómica aplicada a la salud pública en México.

Al acto protocolario también asistieron, Janet Murbartián Aguilar y Jesús Corona Uribe, secretaria de Planeación y secretario Administrativo del Cinvestav, así como Jesús Martínez Barnetche y María de Lourdes García García, director y subdirectora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del INSP.