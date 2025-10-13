Conoce qué cambia en los pescados y mariscos al ser cocinados

Dotora. Crisalejandra Rivera Pérez, investigadora del Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste te invitan a escuchar el podcast “Sonobiópolis” presenta a la Dra. Crisalejandra Rivera Pérez, investigadora del Cibnor, con el tema: ¿Qué le pasa a los mariscos y pescados cuando los cocinamos?

En la cotidianidad, lo común es cocinar y comer sin reflexionar acerca de los procesos químicos que le suceden a los alimentos cuando los preparamos. En este episodio Crisalejandra Rivera, nos comparte un proyecto de divulgación científica que realizaron para comprender los distintos tipos de cocción de pescados y mariscos.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad, es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Spotify https://open.spotify.com/episode/5Qr6vXBFlfY22NhiSEjK3F