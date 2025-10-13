La ESA finaliza la construcción de la nave espacial ‘Platón’ para descubrir exoplanetas similares a la Tierra

La ESA. Instalación del parasol y el módulo de paneles solares de 'Platón' (ESA / SJM PHOTOGRAPHY/ESA / SJM PHOTOGRAPHY)

Los ingenieros de la Agencia Espacial Europea (ESA) han finalizado la construcción de la nave espacial ‘Platón’, tras instalar su parasol y paneles solares, por lo que ya está lista para las pruebas finales, según ha informado la ESA.

‘Platón’ es la misión del programa ‘Cosmic Vision’ de la ESA para descubrir exoplanetas similares a la Tierra. Su lanzamiento está previsto para diciembre de 2026.

La Agencia ha explicado que las actividades para completar ‘Platón’ comenzaron poco después de la llegada de la nave espacial al ‘Centro de Pruebas’ de la ESA en Países Bajos. Así, el pasado 9 de septiembre los ingenieros se prepararon una “delicada” operación suspendiendo el módulo combinado de parasol y panel solar mediante un mecanismo de elevación especial. Tras ello, maniobraron el módulo para alinearlo con precisión con la parte posterior de la nave espacial y lo montaron “cuidadosamente” en su lugar.

“Con esta operación, hemos completado la nave espacial ‘Platón’. El módulo combinado de parasol y paneles solares era la última pieza esencial que faltaba”, ha asegurado el director del proyecto Platón de la ESA, Thomas Walloschek.

Como detalla la agencia, el parasol y los paneles solares son elementos vitales para la misión ‘Platón’. Así, una vez en órbita, el panel solar capta la luz del sol para generar la electricidad necesaria para alimentar los componentes electrónicos de la nave. El parasol mantiene el equipo científico a la sombra, protegido del resplandor solar.

Además, ‘Platón’ cuenta con un diseño distintivo, concebido para integrar de manera eficiente sus cámaras avanzadas en la nave espacial. Su diseño está optimizado para monitorear más de 150.000 estrellas brillantes con alta precisión de manera simultanea, lo que permitirá a los científicos buscar planetas terrestres que orbiten estrellas similares al Sol.

Para detectar exoplanetas, ‘Platón’ cuenta con un total de 26 cámaras avanzadas encargadas de capturar las variaciones más ínfimas en la intensidad de la luz de una estrella. De este modo, con el fin de lograr la alta sensibilidad necesaria, las cámaras deben mantenerse refrigeradas, para que cada una mantenga su temperatura óptima de enfoque, en torno a -80°C.

Así, protegidos de la luz solar por el parasol y orientados hacia el espacio profundo, los instrumentos científicos de ‘Platón’ se enfriarán y permanecerán a la temperatura fría requerida durante toda la vida útil de la misión.

En cuanto a la estructura que soporta los paneles solares y actúa como parasol, la Agencia explica que esta envuelve la parte trasera de la nave espacial, la cual, en órbita estará orientada hacia el Sol. Durante el lanzamiento, los paneles solares se mantienen firmemente plegados para que, una vez que ‘Platón’ esté en el espacio, se despleguen como un par de alas.

Por otra parte, los pasados días 16 y 22 de septiembre, tras montar el módulo combinado de parasol y paneles solares, los ingenieros probaron el correcto despliegue de las alas izquierda y derecha por separado. En este sentido, dado que los paneles solares se desplegarán en el espacio, esta prueba debe realizarse como si no hubiera gravedad y los paneles fueran ingrávidos. Para ello, los paneles se suspendieron de un marco de soporte con un sistema de poleas que se desplazaban a medida que se desplegaban suavemente.

Tras ello, una vez desplegados los paneles, los ingenieros utilizaron una lámpara especial para simular el efecto de la luz solar al impactar los paneles y verificaron que suministraban el nivel adecuado de electricidad al resto de la nave espacial. Este último paso confirmó que la implementación fue exitosa.

LANZAMIENTO EN DICIEMBRE DE 2026

La ESA ha anunciado que el lanzamiento de ‘Platón’ está previsto para diciembre de 2026, a bordo de un ‘Ariane 6’. Sin embargo, antes del lanzamiento, la nave espacial deberá superar una serie de rigurosas pruebas que implican agitar “vigorosamente” la nave y someterla a un potente ruido durante pruebas de vibración y acústicas que imitan las tensiones mecánicas del lanzamiento de un cohete.

Tras ello, se colocará la nave dentro del ‘Gran Simulador Espacial’, la cámara de criovacío “más grande de Europa”, asegura la ESA. Allí, ‘Platón’ tendrá su primera experiencia en el duro entorno del espacio y tendrá que demostrar que puede funcionar perfectamente una vez en órbita.