Nunca es tarde: dejar de fumar reduce el riesgo de demencia

Fumar (Petar Starčević)

Eliminar el cigarro de tu vida puede reducir el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. Así lo señala un estudio publicado en The Lancet Healthy Longevity, basado en datos de casi 9,500 personas de 12 países.

Según los investigadores del University College London (UCL), quienes dejaron de fumar a partir de los 40 años mostraron un deterioro cognitivo significativamente más lento —en aspectos como la memoria y la fluidez verbal— que aquellos que continuaron fumando durante los seis años siguientes.

Estudios previos ya habían demostrado que fumar daña el cerebro al afectar la salud cardiovascular y provocar un mayor estrés oxidativo, el cual destruye las neuronas y acelera el deterioro mental.

¿Cómo se hizo el estudio?

El nuevo análisis comparó a fumadores y exfumadores de países como España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, emparejándolos por edad, sexo, nivel educativo y país de nacimiento. Aunque inicialmente ambos grupos mostraban niveles similares de deterioro, con el paso del tiempo quienes abandonaron el tabaco redujeron la velocidad de pérdida cognitiva hasta en un 50% en fluidez verbal y un 20% en memoria respecto a los fumadores activos.

En otras palabras, las personas que dejaron de fumar experimentaron entre tres y cuatro meses menos de pérdida de memoria por cada año de envejecimiento, y hasta seis meses menos de deterioro verbal que quienes continuaron fumando.

Nunca es tarde

“Dejar de fumar también ayuda a mantener una mejor salud cognitiva a largo plazo, por lo que nunca es demasiado tarde para hacerlo”, afirmó Mikaela Bloomberg, una de las autoras del estudio e investigadora del Instituto de Epidemiología y Atención Sanitaria del UCL.

Por su parte, Andrew Steptoe, también autor y epidemiólogo del UCL, destacó que “un deterioro cognitivo más lento está estrechamente relacionado con un menor riesgo de demencia”.

El estudio refuerza la idea de que abandonar el tabaco no solo mejora la salud física, sino que también protege la mente. Dejar de fumar, sin importar la edad, puede ser una de las decisiones más importantes para conservar la memoria y la lucidez con el paso de los años.