Desarrollan en la UAQ biosensor para diagnóstico temprano de Alzheimer

Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) desarrollan un biosensor para la detección de dopamina en concentraciones muy bajas, dispositivo con potencial para apoyar el diagnóstico temprano del Alzheimer.

El proyecto es liderado por Daniel Salinas Ledesma, estudiante de Ingeniería Biomédica, junto con Efraín Galván Mendoza y Delia Guzmán Abonce, de Ingeniería en Nanotecnología.

La iniciativa fue presentada en el encuentro Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2025, organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (Concyteq). Este programa impulsa la creatividad y la innovación estudiantil mediante el diseño de prototipos con aplicación práctica para atender desafíos prioritarios en la entidad.

De acuerdo con el equipo universitario, el biosensor se basa en nanopartículas enzimáticas capaces de identificar niveles mínimos de dopamina, lo que representa una alternativa frente a pruebas convencionales, que suelen ser costosas y tardadas. Actualmente se trabaja en la etapa experimental, donde se evalúa la afinidad del dispositivo en soluciones que simulan condiciones reales de la sangre.

Las y los estudiantes destacaron que uno de los principales retos del proceso radica en la síntesis y caracterización de materiales nanostructurados. Aun así, consideran que esta iniciativa representa un avance significativo para atender una problemática de alto impacto social como el Alzheimer, enfermedad que afecta de manera recurrente a la población adulta mayor en México.

El proyecto, asesorado por el Dr. Juan de Dios, forma parte del impulso que la UAQ brinda a la investigación aplicada y al enfoque interdisciplinario dentro de la FI. Para el equipo participante, esta experiencia reafirma el potencial de la comunidad estudiantil, al demostrar que las y los jóvenes pueden generar aportes científicos con impacto comunitario.