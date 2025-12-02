Eventos astronómicos del mes de diciembre de 2025

Eventos. En octubre de 1995, Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron el primer descubrimiento de un planeta fuera de nuestro sistema solar, orbitando 51 Pegasi (Helvetios), una estrella similar al Sol. (INAO)

Se acerca el fin de año y no hay mejor momento para invitarles a continuar siguiendo estas comunicaciones periódicas con los eventos astronómicos del mes. Para cerrar este ciclo, les presentamos los acontecimientos celestes de diciembre. Les damos detalles de la entrada del solsticio de invierno. Recordaremos un hecho extraordinario que nos da la esperanza de que no estamos solos en el Universo, le platicamos de qué se trata. La Luna, nuevamente, tiene un acercamiento con las Siete Cabrillas (M45). En esta temporada decembrina tenemos varias lluvias de meteoros, la más sobresaliente, las Gemínidas, rebasando el centenar de fugaces por hora. Como reto del mes, el cúmulo NGC 2244 de la Roseta estará bien posicionado para su observación. Concluiremos este año con las fases de la Luna.

Para muchos, la mejor temporada del año

Para el hemisferio norte, diciembre es, para la mayoría de las personas, un mes de gran ilusión, convivencia familiar y con amigos, música y grandes sorpresas, por la llegada de la época invernal.

De acuerdo con la definición astronómica, el invierno da inicio con el solsticio de diciembre. En México, el solsticio de invierno sucederá el 21 de diciembre a las 09:04 horas (hora del Centro de México, 21 de diciembre a las 15:03 Tiempo Universal), Cabe remarcar que, en el hemisferio sur el invierno inicia con el solsticio de junio.

También es importante mencionar que, en algunos países utilizan un método meteorológico para definir el inicio y finalización de las estaciones, se determina por las temperaturas medias locales o regionales, en lugar de fechas astronómicas.

Primer planeta extrasolar

Desde que empezamos a comprender nuestro entorno y el lugar que ocupamos en el espacio, algunos filósofos se atrevieron a formular la pregunta ¿Estamos solos en el Universo? Pregunta que sigue siendo interesante e inquietante, hasta nuestros días.

En el siglo XVI, el filósofo y astrónomo Giordano Bruno se atrevió a respaldar la teoría copernicana del sistema solar e impulso la idea de que las estrellas fijas son similares al Sol y que también deben tener sus propios sistemas planetarios, lo que le costó la vida.

Pasaron más de cuatro siglos para tener la primera evidencia de la detección de un exoplaneta. En octubre de 1995, Michel Mayor y Didier Queloz anunciaron el primer descubrimiento de un planeta fuera de nuestro sistema solar, orbitando 51 Pegasi (Helvetios), una estrella similar al Sol. Utilizando instrumentos diseñados específicamente para este fin, pudieron observar el planeta 51 Pegasi b, un gigante gaseoso, con una masa 0.46 veces la masa de Júpiter, pero 1.27 veces su tamaño, con un periodo orbital de tan solo 4.2 días y situado a unos 50 años luz de la Tierra.

Por sus contribuciones en la búsqueda de exoplanetas, Mayor y Queloz recibieron el premio Nobel de Física en 2019.

Una nueva aproximación

Dadas las características de la órbita de la Luna en torno a la Tierra, y de ésta alrededor de Sol, vemos que nuestro satélite natural pasa a través de la eclíptica, cubriendo las constelaciones del zodiaco, de manera periódica, por lo que no es raro observarla teniendo aproximaciones continuas con estrellas, planetas y otros objetos celestes.

En esta ocasión, la Luna tendrá una nueva aproximación con el cúmulo abierto de las Pléyades, también conocidas como Messier45, M45, las siete hermanas o las siete cabrillas, el 3 de diciembre a las 21:19 horas (hora del Centro de México, a las 03:19 horas de Tiempo Universal) pasando a tan sólo 48.8 minutos de arco de M45, en dirección de la constelación del Tauro.

Lluvia de fin de año

De las lluvias de meteoros de diciembre, las Gemínidas son las más espectaculares y abundantes, tienen actividad entre el 4 y el 17 de diciembre, su máximo, con una tasa de fugaces observable de 120 meteoros por hora, es el 14 de diciembre.

El origen de las Gemínidas es el asteroide (3200) Phaethon, que tiene un tamaño de unos 5.8 kilómetros y que al acercarse al Sol genera la sublimación de sodio. Los fragmentos que son atrapados por la fuerza de gravedad terrestre se convierten en meteoroides, que al ingresar a la atmosfera terrestre dan paso a los meteoros que engalanan los cielos nocturnos de mediados de diciembre, para ello tendrá que buscar cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica, abrigarse bien, hidratarse, hacerse acompañar por un buen café caliente, música, buena compañía y mucha suerte.

El mejor momento para observarla será a partir del anochecer del 13 y las primeras horas del día 14, hacia la parte este de la esfera celeste, en dirección de la constelación de Géminis.

Una flor celeste, la Roseta

La Roseta es una región bastante compleja con formación estelar reciente, en dirección de la constelación de Monoceros, el Unicornio, a una distancia aproximada de 5,200 años luz de la Tierra; en ella coexisten la Nebulosa de la Roseta, el cúmulo de la Roseta (NGC 2244) y otros objetos NGC interesantes. La Nebulosa de la Roseta es una inmensa nube de gas ionizado, gas y polvo, que cubre una circunferencia de 1º de diámetro, unas 5 veces la Luna llena, unos 130 años luz y un hueco central de unos 30 años luz; se estima, además, que contiene unas 10 mil masas solares.

El cúmulo abierto de la Roseta (NGC 2244) fue descubierto por John Flamsteed en 1690, también observado por William Herschel, aunque no distinguieron la nebulosa; fue John Herschel quien la observó, junto con otras partes brillantes.

Por su magnitud aparente de 4.8, el cúmulo abierto de la Roseta es observable a simple vista en lugares oscuros, pero con unos binoculares o telescopios pequeños alcanza a distinguirse como una pequeña mancha borrosa, con telescopios de mayor apertura, alcanzan a distinguirse algunas estrellas.

En esta época del año, NGC 2244 estará bien ubicado para su observación, en dirección de la constelación de Monoceros (Unicornio), hacia la parte este de la esfera celeste