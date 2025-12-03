3I/ATLAS: reporte actualizado del cometa interestelar Conoce cuáles son los nuevos hallazgos sobre el cometa 3I/ATLAS (@RedCollie1)

Mientras se acerca el día en el que el 3I/ATLAS pasará más cerca de la Tierra, científicos descubren que este cometa posee volcanes de hielo que explotan. Estas son algunas de las actualizaciones más recientes sobre este objeto interestelar.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar que se ha descubierto hasta la actualidad y que se ha confirmado proviene de fuera del sistema solar, lo que ha levantado el interés entre científicos y personas de todo el mundo.

Pues durante millones o incluso se cree que miles de millones de años se ha estado desplazando hasta que recientemente llegó al sistema solar, donde pudo ser observado.

La primera vez que se pudo vislumbrar el 3I/ATLAS fue cuando este se encontraba a 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter, según datos de la NASA.

Y desde entonces se ha acercado cada vez más a la Tierra, permitiendo su mejor observación, siendo que en las próximas semanas se encontrará en el punto más cercano al planeta, lo que permitirá nuevos descubrimientos sobre este objeto nunca antes visto.

¿Qué día pasará más cerca de la Tierra el cometa 3I/ATLAS y desde dónde se podrá observar?

El 19 de diciembre es el día que el cometa 3I/ATLAS pasará más cerca de la Tierra y la NASA ha asegurado que esto no representa ninguna amenaza para el planeta, aunque sí permitirá que se pueda observar mejor.

Siendo que, en su punto más cercano, el 3I/ATLAS estará a una distancia de casi el doble de la distancia del Sol, estando a unos 270 millones de kilómetros de nosotros. Es así que solo podrás observarlo si cuentas con un telescopio con una apertura de al menos 30 centímetros.

Estos instrumentos especializados han permitido conocer detalles sobre el cometa 3I/ATLAS que de otra forma no sería posible y que se pueda ver mucho más cerca abrirá las posibilidades a nueva información, como la que se descubrió recientemente, donde científicos identificaron que el 3I/ATLAS está entrando en erupción en “volcanes de hielo”.

El cometa 3I/ATLAS tiene volcanes de hielo.

En una investigación liderada por Josep Trigo-Rodríguez, encontraron pruebas de que mientras el cometa se acercaba al sol, unos criovolcanes, apodados “volcanes de hielo”, entraron en erupción sobre la superficie del 3I/ATLAS.

Con estos hallazgos, surge la hipótesis de que este objeto interestelar podría ser similar a objetos transneptunianos helados, lo que significaría que a pesar de provenir de otro sistema solar, podría compartir características del nuestro.

Josep Trigo-Rodríguez le expresó a Live Science que este descubrimiento “sorprendió a todos”, mencionando lo siguiente: “Al ser un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que forman la superficie del cuerpo se asemeje a objetos transneptunianos, cuerpos formados a una gran distancia del Sol pero que pertenecen a nuestro sistema planetario.”

Después del paso del cometa 3I/ATLAS en su punto más cercano a la Tierra, solo queda esperar a conocer qué nuevos hallazgos se encuentren sobre este único objeto interestelar.