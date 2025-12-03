Cinvestav muestra su innovación en vehículos autónomos

Drones del Cinvestav Rogelio Lozano Leal inaugurando el evento. (Cinvestav)

El avance de los vehículos no tripulados se ha convertido en un pilar estratégico para el desarrollo tecnológico, la seguridad nacional y la solución de problemáticas ambientales y sociales. En este contexto, el Cinvestav dio inicio al Simposio Mexicano de Vehículos Autónomos No Tripulados (Simevant) 2025, un encuentro que reúne a especialistas, instituciones académicas, sectores industriales y dependencias gubernamentales comprometidas con el impulso de esta tecnología en México.

En su undécima edición, Rogelio Lozano Leal, director del Posgrado en Sistemas Autónomos de Navegación Aérea y Submarina (SANAS) del Cinvestav, destacó la importancia del trabajo colaborativo para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país en materia de sistemas autónomos, e instó a las y los participantes a aprovechar los conocimientos expuestos durante las actividades a desarrollar.La conferencia inaugural del evento estuvo a cargo de Jonathan Flores Santiago, posdoctorante en el Departamento de Investigación y de Estudios Multidisciplinarios (DIEM) de Cinvestav, quien presentó los avances de sus proyectos de monitoreo ambiental mediante vehículos aéreos no tripulados, enfocados en la calidad del agua y el manejo de riesgo, como los realizados en el Parque Nacional La Malinche, el Río Cazones o el de los canales de Xochimilco.

Expuso cómo el uso de drones equipados con cámaras multiespectrales ha permitido detectar y analizar problemáticas como la expansión de la plaga del gusano descortezador, generar mapas 2D y 3D para evaluar zonas afectadas, contribuir a la prevención de incendios forestales, fortalecer la agricultura de precisión, la reforestación planificada y ofrecer una visión más precisa del estado del ecosistema, especialmente en áreas de difícil acceso.

Por su parte, Eduardo Steed Espinoza Quesada y Juan Manuel Bustamante Alarcón, miembros del DIEM, presentaron el desarrollo de dos prototipos (un vehículo híbrido de ala fija con despegue vertical y un multirrotor coaxial) diseñados para tareas de inspección en entornos de energía renovable, capaces de realizar inspecciones seguras y eficientes en aerogeneradores o granjas solares, donde las condiciones de viento, altura y riesgo para el personal suelen dificultar las tareas de mantenimiento. Paralelamente, el equipo trabaja en una plataforma neuromórfica cuyo propósito es desarrollar y validar algoritmos de navegación autónoma basados en redes neuronales artificiales, diseñadas para imitar de manera más realista el funcionamiento del cerebro biológico.

En la ponencia a cargo de Jorge Hernández Toral y Víctor Cuadra Mercado, representantes de Drones México (empresa que ofrece servicios de asesoría, capacitación y renta de drones para uso industrial y comercial) hablaron sobre las soluciones automatizadas de gestión de inventarios en almacenes, basadas en un sistema que usa drones y robots capaces de identificar etiquetas, y registrar datos de manera automática, permitiendo reducir errores, además de hacer más seguro y eficiente el proceso.

Desde el Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Monterrey, Sarahí Ventura Angoa y Armando Salinas Lorenzana, presentaron trabajos complementarios que emplean imágenes aéreas capturadas con drones para apoyar la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Ambos resaltaron la necesidad de fortalecer las bases de datos y validar los modelos en campo para mejorar su utilidad en salud pública.Adicional a las ponencias, también se realizó una demostración de vuelo en el área deportiva del Cinvestav, un recorrido por el laboratorio de SANAS y la presentación del libro Robotic Vehicles Design: A Coding Approach with the New Ardupilot Librarie, a cargo de su autor Julio Mendoza Mendoza, del Instituto Politécnico Nacional, quien destacó que su obra busca ofrecer una guía clara y práctica del diseño, control y programación de sistemas mecatrónicos.

El Simevant surge como una iniciativa conjunta entre el Laboratorio Nacional en Vehículos Autónomos y Exoesqueletos (Lanavex), del Cinvestav, y la Secretaría de Marina, con el propósito de reunir a especialistas nacionales provenientes de la academia, la industria y el sector público. Su misión es promover la creación de alianzas, convenios de colaboración, intercambio de experiencias y la difusión de avances en el uso de drones y vehículos autónomos en distintos escenarios del país.

La primera edición del simposio se realizó en 2013 y, desde su creación, ha convocado a más de 25 instituciones del sector académico y de la iniciativa privada, además de la participación acumulada de alrededor de dos mil 400 estudiantes de distintas áreas de ingeniería.