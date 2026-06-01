De residuo a solución médica: estudiante de la UAEH busca regenerar dientes con cáscara de huevo

Ana Karen Gómez Flores, estudiante del Doctorado en Ciencias de los Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

Una investigación desarrollada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) busca dar un nuevo uso a un residuo común de cocina: la cáscara de huevo. La estudiante de doctorado Ana Karen Gómez Flores trabaja en un proceso para obtener hidroxiapatita, un mineral fundamental en la formación y reparación de huesos y dientes, mediante un método químico que evita procedimientos tradicionales de alto consumo energético.

La propuesta surge dentro del Doctorado en Ciencias de los Materiales y plantea extraer el calcio contenido en la cáscara utilizando reactivos accesibles. A diferencia de los métodos convencionales, el objetivo es separar los componentes orgánicos sin destruir proteínas y colágeno presentes en el material, elementos que podrían aportar ventajas para futuras aplicaciones médicas.

De acuerdo con el proyecto, la hidroxiapatita obtenida podría emplearse en el desarrollo de tratamientos dentales, resinas especializadas e incluso injertos utilizados en odontología y medicina regenerativa.

El profesor investigador Felipe Legorreta García, director de tesis de la estudiante y académico del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, explicó que esta alternativa representa una posible innovación científica debido a que no se han encontrado antecedentes documentados sobre la obtención de hidroxiapatita mediante un proceso químico de este tipo sin recurrir a la calcinación.

La calcinación consiste en someter el material a temperaturas muy elevadas para obtener el calcio necesario, un procedimiento que demanda una gran cantidad de energía y genera una huella ambiental considerable. La propuesta desarrollada en la UAEH busca evitar ese paso.

Además del posible aporte científico, la investigación también contempla ventajas económicas y ambientales. El aprovechamiento de residuos orgánicos y el uso de insumos de bajo costo podrían facilitar que este método tenga aplicaciones a mayor escala y despierte interés en distintos sectores productivos.

Actualmente, el trabajo se encuentra en una fase inicial centrada en la extracción y separación de componentes, así como en la evaluación de su viabilidad. Paralelamente, se analiza la posibilidad de colaborar con otras instituciones para realizar estudios de proteínas y fortalecer el desarrollo experimental.

Este proyecto forma parte de una línea más amplia de investigaciones impulsadas por la UAEH enfocadas en aprovechar recursos disponibles para generar productos con valor agregado, con la intención de ofrecer alternativas sustentables y económicamente viables para distintos sectores industriales.