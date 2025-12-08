Volcanes de hielo en el cometa 3I/ATLAS: esto es lo que se sabe del nuevo hallazgo

Cometa 3I/ATLAS Científicos descartan que se trate de un objeto artificial pues su comportamiento es consistente con un cometa natural (X: @CienciaDelCope)

El objeto interestelar 3I/ATLAS, descubierto el pasado 1 de julio, continúa ofreciendo pistas clave sobre su naturaleza durante su paso por el sistema solar.

Investigaciones recientes realizadas por astrónomos desde España indican la posible presencia de criovulcanismo, un fenómeno asociado a cuerpos helados, como los que orbitan más allá de Neptuno.

¿Qué han observado los astrónomos durante su recorrido?

El astrofísico Josep Maria Trigo Rodríguez, del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC) y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, explicó que el objeto ha sido monitoreado de forma constante siempre que las condiciones lo permiten.

Las observaciones han permitido distinguir chorros de material que emergen de su núcleo, así como la formación de una anticola, rasgos típicos de los cometas activos.

¿Cómo son los volcanes de hielo en 3I/ATLAS?

Un estudio reciente, publicado en el repositorio científico Arxiv, plantea que 3I/ATLAS podría presentar criovulcanismo, es decir, erupciones a muy bajas temperaturas en las que no hay lava, sino expulsión de agua, metano, amoníaco y otros compuestos volátiles.

Según los investigadores, al acercarse al Sol, el calentamiento del hielo de agua y otros compuestos provoca reacciones químicas con metales y sulfuros presentes en el objeto. Estas reacciones generarían la energía necesaria para impulsar chorros de gas, partículas de hielo, polvo y fragmentos metálicos.

Entonces... ¿qué es 3I/ATLAS?

Los científicos consideran que se trata de un cuerpo helado muy similar a los objetos transneptunianos, como Plutón, que habría escapado de su sistema planetario original antes de sufrir grandes alteraciones, convirtiéndolo en un objeto prístino, que ha permanecido a muy bajas temperaturas durante gran parte de su historia en el espacio interestelar.

Explicación sobre los estos hallazgos

El modelo propuesto sugiere que la combinación de abundante hielo de agua y una elevada presencia de metales puede explicar la forma inusual de su coma y la detección de sustancias como metanol e hidrocarburos. También daría sentido a la sobreabundancia de níquel observada en el entorno del cometa.

¿3I/ATLAS es un objeto artificial, como sugieren algunas teorías?

Las características poco comunes de 3I/ATLAS han alimentado especulaciones sobre un posible origen artificial. Sin embargo, Trigo Rodríguez descarta de forma tajante esa hipótesis y coincide con la postura de agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea.

El investigador subrayó que se trata de un cometa peculiar, pero completamente natural, y que las supuestas anomalías pueden explicarse con procesos químicos bien conocidos en cuerpos que contienen hielos y minerales reactivos.

¿Qué aporta este hallazgo a la ciencia?

El estudio refuerza la idea de que en otras regiones de la galaxia pueden formarse objetos con composiciones similares a las del sistema solar, además, el comportamiento de 3I/ATLAS ayuda a comprender mejor los procesos físicos y químicos que ocurren en cometas y asteroides ricos en hielo.

Para los especialistas, el paso de este objeto representa una oportunidad única: estudiar, casi en tiempo real, un fragmento de otro sistema planetario y confirmar que, una vez más, la ciencia puede explicar fenómenos que inicialmente parecen extraordinarios.