UNAM se prepara para los retos del futuro con más becas, planes de estudio y más espacios para estudiantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en voz de su rector, indicó que llega al cierre del 2025 con la convicción de que la identidad, la unidad y el compromiso de su comunidad serán clave para enfrentarse a los cambios de un entorno que cada vez más es incierto. Este entorno está marcado por los avances tecnológicos, junto con el impacto en la educación y relaciones entre personas.

El periodo 2024-2025 estuvo acompañado de momentos difíciles, pero la institución considera que también fue una etapa para concretar ajustes importantes para abrir más oportunidades académicas para jóvenes que quieran entrar a la superior, fortaleciendo así su papel como la principal universidad del país.

En un balance por escrito difundido este miércoles, se señaló que uno de los avances más visibles se dio en la educación media superior. Para el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM abrió más de mil 500 lugares adicionales, lo que permitió recibir a 35 mil 195 estudiantes de nuevo ingreso en este nivel.

Con ello, la matrícula total de la Universidad alcanza ya a casi 380 mil alumnos, desde iniciación universitaria hasta posgrado.

Este crecimiento se puede observar en la expansión de la oferta en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), en unidades como las de Oaxaca, con cinco nuevas licenciaturas; extendiéndose a las ENES Morelia, León, Juriquilla y Mérida, que suman más carreras a su oferta académica, fortaleciendo la presencia de la Universidad en diversas regiones.

Otros de los avances y cambios que realizará la Universidad son en el ámbito académico; actualizando y creando planes de estudio acordes con las necesidades actuales de los estudiantes, se destaca la puesta en marcha del Doctorado en Trabajo Social, así como nuevas especializaciones en áreas como Enfermería y Contaduría, con el objetivo de asegurar que la formación profesional responda a las demandas de la sociedad.

En el ámbito científico, la colaboración internacional dio resultados con la instalación del telescopio robótico Colibrí en San Pedro Mártir, un proyecto que refleja el alcance y la proyección global de la investigación universitaria.

En cuanto a la salud mental, también ocupó un lugar central en la agenda universitaria. Se consolidó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud Mental, junto con iniciativas como Espora Psicológica, el programa de Salud Comunitaria y Cultura de Paz, orientadas a generar entornos más empáticos y seguros dentro de la institución.

Para el campo de infraestructura, la Universidad avanzó en el Programa de “Rehabilitación de Espacios”, con énfasis en mejorar el equipamiento y la seguridad en los alrededores del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, así como en otros planteles de educación media superior, en coordinación con sus comunidades.

Acompañar a los estudiantes se mantiene como una prioridad. Durante este periodo se otorgaron más de 170 mil becas y se creó la Beca Ifigenia Martínez, dirigida a apoyar la alimentación de quienes más lo necesitan.

Además, la totalidad de los 106 mil estudiantes de bachillerato cuentan con la beca federal Benito Juárez. En total, cerca de 280 mil estudiantes de la UNAM reciben algún tipo de apoyo económico.

La vida cultural también mantuvo un papel relevante. Durante 2025 se realizaron cerca de 12 mil actividades de danza, teatro, cine y música, que reunieron a alrededor de 2.5 millones de personas. Eventos como la Fiesta del Libro y la Rosa y la Feria Internacional del Libro Universitario se consolidaron como referentes culturales.

Nuevas reformas institucionales

Bajo la rectoría de Leonardo Lomelí Vanegas, la UNAM impulsó cambios institucionales para fortalecer una gobernanza más horizontal y participativa.

La Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, creada en 2024, avanzó en sus análisis y prepara para 2026 la realización de foros con consejeras y consejeros, con el fin de recoger propuestas que fortalezcan la autonomía universitaria.

A ello se sumó la creación de la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, enfocada en mejorar la atención a las necesidades del alumnado, así como avances en las condiciones laborales, particularmente de los técnicos académicos.

Como parte de su compromiso social, la UNAM colaboró con autoridades federales de salud en la instalación de dos centros masivos de vacunación durante el año, donde se aplicaron más de 120 mil dosis.

En el plano internacional, la Universidad firmó convenios con instituciones como la Sorbona de París, la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Chile y el Instituto Max Planck de Alemania, reforzando el intercambio académico y de investigación.