Cometa 3I/Atlas: fecha en la que se acercará más que nunca a la Tierra

El objeto interestelar alcanzará su punto de mayor aproximación en diciembre de 2025 Pronto el cometa 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la tierra y las preguntas sobre este objeto interestelar continúan creciendo (@Komet123Jager)

El cometa interestelar 3I/ATLAS ha despertado el interés de la comunidad científica por tratarse de un objeto proveniente de fuera del sistema solar. Detectado por el sistema ATLAS, este cuerpo celeste se encuentra atravesando nuestro vecindario cósmico, convirtiéndose en un fenómeno poco común para la observación astronómica.

¿Cuándo será su máxima aproximación a la Tierra?

De acuerdo con los cálculos más recientes, 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, momento en el que se registrará la menor distancia durante todo su paso por el sistema solar. A pesar de la expectativa generada, especialistas han descartado cualquier riesgo para el planeta.

El cometa pasará a una distancia aproximada de 270 millones de kilómetros, equivalente a casi el doble de la separación entre la Tierra y el Sol. Esta distancia garantiza su seguridad, pero también brinda una valiosa oportunidad para su estudio, ya que se trata apenas del tercer cometa interestelar identificado hasta ahora.

Aunque no será visible a simple vista, astrónomos profesionales y aficionados podrán intentar observarlo con telescopios o binoculares de gran potencia, especialmente en las horas previas al amanecer. El paso de 3I/ATLAS permitirá analizar materiales originados en otros sistemas estelares y ampliar el conocimiento sobre el universo.