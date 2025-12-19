¿Qué era el Panquetzaliztli y cómo se celebraba? La antigua fiesta de los mexicas en diciembre

En el calendario mexica, el Panquetzaliztli era mucho más que un mes o una fiesta decembrina: era un ciclo completo de renacimiento solar, gratitud comunitaria y fiesta ritual.

Este término náhuatl significa literalmente “levantamiento de banderas”, y marcaba uno de los momentos más intensos del año para los antiguos habitantes de Tenochtitlan y otras ciudades del imperio.

Durante 20 días, el pueblo se unía para rendir homenaje al dios Huitzilopochtli, deidad principal del sol y de la guerra, celebrando su fuerza y su renacer después del día más corto del año.

Pero el Panquetzaliztli no era solo fiesta, incluía rituales, ceremonias comunitarias, música, danzas, rivalidades ceremoniales y ofrendas que reforzaban la espiritual del pueblo mexica.

Rituales y símbolos: la magia detrás del Panquetzaliztli

Durante esta celebración, la comunidad se llenaba de ritmo, tambores y pasos coordinados. Se organizaban carreras ceremoniales, se bailaba y se levantaban banderas pintadas, ofreciendo así respeto y alegría al cosmos.

Una de las escenas más impresionantes era la elaboración de una figura monumental del dios Huitzilopochtli hecha con tzoalli, una masa de amaranto y miel de maguey.

Al final, esta figura se compartía y se consumía en comunidad, lo que simbolizaba la unidad y fuerza colectiva ante el ciclo que renacía.

Mucho antes de entenderlo desde una mirada moderna, los mexicas veían en los sacrificios, incluyendo los rituales que representaban batallas o entregas ceremoniales de cautivos, como una forma de alimentar al sol y al ciclo cósmico.

El solsticio, el maíz, el culto: tradiciones de diciembre

Si pensamos bien, el Panquetzaliztli se celebraba cercano al solsticio de invierno, cuando el sol “muere” para renacer, tal como hoy celebramos la Navidad y las festividades de fin de año.

En muchos sentidos, esta fiesta prehispánica impuso un antecedente cultural profundo que se fusionó con las celebraciones cristianas durante la colonia, dando lugar a expresiones que hoy forman parte de nuestro diciembre: posadas, ofrendas familiares.

¿Qué nos dice el Panquetzaliztli sobre México?

Más allá de un evento del pasado, el Panquetzaliztli nos recuerda que las celebraciones que hoy vivimos no surgieron de la nada: están pobladas de conexiones antiguas, de rituales solares compartidos, de encuentros entre comunidades y de un México que siempre ha sabido celebrar el año con furor y emoción.