Ciencia por México en retrospectiva y con miras hacia el 2026

Polinizadores olvidados Sírfido o "mosca de las flores", del género Palpada, sobre una Lantana cámara. (Cortesía de Lislie Solís)

En 2025 Investigadores por México agrupados en el sindicato Siintracatedras pusieron en marcha el proyecto de divulgación Ciencia por México, el cual dio a conocer sus estudios en temas de violencia, polinización, semiconductores, IA, agroecología, comunicación de la ciencia, agroecología y geología, pero también fue un espacio para recordar a Jane Goodall y contar algunas historias en torno a los Premios Nobel. Los científicos y científicas del proyecto hacen sus prospecciones sobre sus áreas de investigación para 2026.

Además de dar seguimiento a sus temas de investigación, tenemos tres casos en los que nuestros especialistas amplían sus trabajos en comunicación de la ciencia. A continuación, compartimos los mensajes de nuestros científicos y científicas en retrospectiva en 2025 y en prospectiva del año que inicia.

Julio Morales López es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Regional Pacífico Sur y en 2025 nos habló sobre el proceso de “juvenicidio” de nuestra población, enmarcado en tribulaciones como la que suscitó el hallazgo del rancho Izaguirre, en Guadalajara.

“Lo que vivimos en el rancho Izaguirre fue un nuevo golpe de seco hacia algo que parecía que se quedaba en el pasado, fue una actualización de que no ha habido grandes cambios de la política en torno al crimen organizado y los efectos que tiene en miles de personas involucradas de manera trágica”, señala en este cierre de año.

Teuchitlán Fachada del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. (Fiscalía del Estado de Jalisco/Cuartoscuro)

Ya con miras hacia los cismas sociales del 2026, Julio enfatiza que el Mundial de Futbol traerá consigo la expresión de mucho descontento de diversos sectores de la población, que aprovecharán el reflector del evento deportivo y así matizar la imagen que el gobierno quiere proyectar hacia el resto del mundo.

Hacia el ocaso de la primavera y en el marco de la Semana Mundial de los Polinizadores, pudimos charlar con Lislie Solís, investigadora adscrita a El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien nos habló sobre los polinizadores de bajo perfil, lejos de los reflectores que roban las abejas. Este año, relata, dio seguimiento a sus investigaciones de polinización del mango Ataulfo y exponerlas en el Simposio Internacional de Mango, realizado en Mazatlán, Sinaloa.

Polinizadores olvidados Lislie Solís Montero, IxM adscrita a Ecosur. (Cortesía de Lislie Solís)

“Esto me permitió retomar mis investigaciones en mango, por lo que, actualmente, hemos comenzado la temporada de muestreo que continuará en este 2026 para descubrir más secretos de esta polinización”.

En julio de este año, el investigador del Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (Cimat) Unidad Mérida, Ramón Aranda, nos explicó su trabajo en el desarrollo de algoritmos para el análisis de tractografías cerebrales, y el empleo de IA para ello.

El científico computacional es un experto para llevar a las matemáticas a campos de acción donde uno no imaginaría. En este 2025, por ejemplo, él y sus colegas realizaron el encuentro Rest Mex que realizó una investigación sobre evaluación de sentimientos en textos sobre opiniones en torno a pueblos mágicos mexicanos.

Tractografía cerebral Visualización tridimensional de tractografía cerebral obtenida a partir de cuerpo calloso mediante dMRI. (Cortesía de Ramón Aranda)

Interesado por la divulgación de la ciencia, en este 2026 adelanta que continuarán con su trabajo de comunicación para acercar las matemáticas y la computación científica a niñas, niños y adolescentes de comunidades rurales del sureste de México, como parte de la aprobación de su proyecto por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Dalia Mazón Montijo – IxM adscrita al Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Nuevo León– nos habló en agosto sobre sus investigaciones en recubrimientos avanzados y desarrollo de semiconductores. Nos explicó sobre la importancia de la participación de México en esta industria, a partir de la investigación básica como la que llevan a cabo en el laboratorio DORA-Lab (Diseño y Optimización de Recubrimientos Avanzados), del cual es fundadora y responsable.

“Este año que está por culminar fue de intenso trabajo para nosotros, entre la docencia: la atención a estudiantes de diferentes niveles académicos, la escritura de artículos, presentaciones en foros y divulgación de la ciencia, que es algo muy importante”, expone la académica.

Semiconductores a la mexicana Dalia Mazón coordina el laboratorio DORA-Lab, integrado por varias instituciones. (Cortesía)

Este 2025, con financiamiento de la SECIHTI, su grupo de investigación llevó a cabo estudios en recubrimientos semiconductores degenerados y sus aplicaciones como recubrimientos de baja emisividad, fotovoltaicos y conductores transparentes: semiconductores mexicanos. En 2026, a 10 años de su creación, DORA-Lab continuará con estas investigaciones, apunta.

DIVULGACIÓN.

En agosto y septiembre, respectivamente, Jossue Ortiz Álvarez y Amparo Albalat Botana nos platicaron también sobre sus proyectos de divulgación de la ciencia, de los cuales tendremos noticias este 2026.

El científico coordinador de Biophylia también obtuvo la aprobación de su proyecto por parte de la SECIHTI, mediante el cual realizarán un proyecto que vincule ciencias ambientales y agroecológicas con ciencia contemporánea y occidental en combinación son saberes tradicionales de comunidades indígenas.

Científico y divulgador Jossue Mizael Ortiz Álvarez ha realizado diversos estudios en el campo de la microbiolgía, además de emprender el proyecto de Biophylia. (Cortesía)

Por su parte, Amparo Albalat sigue produciendo nuevos capítulos de Amor Agrotóxico, proyecto sonoro que nos compartió en el podcast y artículo hace unos meses. Adicionalmente, la científica adscrita a El Colegio de Michoacán (Colmich), continuará con un abordaje más casi contemplativo de su trabajo de divulgación, pero llevado a la acción comunitaria, como ella bien sabe hacer.

“Este año he estado muy metida en algo que quizás suena muy sencillo, pero para mí ha sido bien importante, que es aprender a escuchar el territorio (…) Nos dimos cuenta de que esos sonidos cuentan historias, hablan de la memoria, de afectos, de cómo se sostiene la vida en los lugares y, al final, no sólo fue hacer audios, sino que fue reconectarnos con el territorio desde la escucha”.

Agroecología y baños secos Amparo Albalat es IxM y usa métodos innovadores de comunicación. (Ciencia por México)

Este 2025 también pudimos charlar con Ana María González di Pierro sobre Jane Goodall, quien falleció en octubre pasado. Adicionalmente, en diciembre charlamos con Laura Vargas, Carlos Vaquera y Érick Galán, sobre historias en torno a los premios Nobel, en el marco de su entrega en Estocolmo y Oslo.

Antes, nuestra serie de entrevistas tradicionales cerró con la participación de Beatriz Díaz Bravo, IxM de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien nos explicó sobre su trabajo estudios sobre el manto terrestre y sobre el llamado “Antropoceno”.

Geóloga Beatriz Díaz en investigación de campo en Cuerpo plutónico de El Peñuelo, Coahuila-Nuevo León. (Ciencia por México)

“Para 2026 espero seguir avanzando tanto en el conocimiento científico del magnetismo en México como en la formación de jóvenes geoscientíficos, pero también espero que como comunidad sigamos aportando a discusiones más amplias y responsables sobre cómo usamos los recursos del planeta, entendiendo que la ciencia no sólo explica cómo funciona la Tierra, sino que también puede ayudar a decidir cómo queremos relacionarnos con ella”.

