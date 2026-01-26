Cambios en el CIDE: destituyen a Romero Tellaeche como director; lo sustituye Lucero Ibarra

Romero Tellaeche El director del CIDE fue destituido por la Secretaría de Ciencia. (Cuartoscuro)

José Antonio Romero Tellaeche fue destituido por Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En su lugar, la dependencia federal nombró de manera interina a la académica e investigadora Lucero Ibarra, para quedar al frente de la referida institución.

“De manera que deberá atender los asuntos correspondientes a dicha designación contando con todas las facultades necesarias para el desempeño del mismo, en tanto no se designe definitivamente a la nueva persona titular de la Dirección General del Centro Público de Investigación o un nuevo interinato”, señaló Rosaura Ruiz en una misiva.

Y Tellaeche se resiste: ¿no dejará la dirección del CIDE?

Romero Tellaeche, quien en sus cinco años de gestión ha tenido diversos choques con la plantilla académica y estudiantil de la institución, aseguró en una circular que su destitución no cumple con el Estatuto General del CIDE, ni con la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

El funcionario destacó que, para que haya una remoción anticipada del director de la institución, como se pretende en su caso, deben acreditarse causas legales para hacerlo, además de que se debe realizar mediante una sesión formal del Órgano de Gobierno.

“Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad institucionalidad y responsabilidad pública y al respecto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este Órgano de Gobierno conforme a derecho”, aseveró Tellaeche.

En 2021, estudiantes y docentes del CIDE realizaron protestas en contra del nombramiento de Romero Tellaeche como director de la institución, quien ha sido acusado de “espurio” y de cometer plagio académico.