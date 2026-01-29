Evocan a Rafael Navarro González, uno de los más grandes científicos mexicanos y hombre generoso

Recuerdo Rafael Navarro, en la NASA, fue líder en el estudio de la astrobiología y colaboró en el desarrollo del Sample Analysis at Mars, laboratorio portátil que revisa la química del suelo, rocas y aire marcianos

El 28 de enero pasado se cumplieron cinco años del fallecimiento del doctor Rafael Navarro González (1959-2021), miembro del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y Premio Crónica, y uno de los científicos más importantes en México, en el mundo y en la búsqueda de vida en Marte con la misión Curiosity de la NASA.

Su trabajo de investigación en la misión en el planeta rojo fue tan influyente, que en homenaje a toda esa labor, los miembros de la NASA decidieron poner su nombre a una montaña. Y con una elevación escarpada de 120 metros de altura, la “montaña Rafael Navarro” se encuentra en el Monte Sharp al noroeste del cráter Gale.

Con su calidad de investigación de Navarro González ayudó a la agencia espacial estadunidense para avanzar en la misión del Curiosity e identificar condiciones geológicas similares en el Desierto de Atacama y Marte.

Rafael Navarro, en la NASA, fue líder en el estudio de la astrobiología y colaboró en el desarrollo del Sample Analysis at Mars, laboratorio portátil que revisa la química del suelo, rocas y aire marcianos, elementos claves entre los hallazgos realizados hasta el momento.

El 5 de abril de 2021, a las 11:00 de la mañana, el equipo de la NASA ofreció una conferencia donde anunció el homenaje a Rafael Navarro, quien fue uno de los científicos más importantes de la historia de México y a nivel internacional, además de haber sido un académico muy querido.

MEDALLA RAFAEL NAVARRO

Otro de los homenajes permanentes para el Premio Crónica, es la medalla que entrega de manera anual el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con la cual reconoce el trabajo de investigación de alto nivel de profesionales destacados en astrobiología, ciencias planetarias y química de plasmas.

Al instaurar la medalla, el Instituto señaló que con esta acción se honra el legado del mexicano que participó en la misión Curiosity, y preserva su herencia científica en estudios sobre el origen y evolución de la vida, además de su labor en el Laboratorio de Química de Plasmas del ICN.

Los primeros dos galardonados fueron: En 2024, la doctora Antígona Segura Peralta, por su trayectoria en astrobiología y estudios planetarios. Y en 2025, el doctor Juan Américo González Esparza (Instituto de Geofísica) por su labor en clima espacial y ciencia atmosférica.

“La entrega de esta medalla nos recuerda que la ciencia es una aventura profundamente humana, pues simboliza una búsqueda incesante por comprender lo desconocido y un deber insoslayable con el futuro de la humanidad”, dijo el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, al presidir la segunda edición de la entrega de la medalla en el ICN.